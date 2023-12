2023 – egy újabb rekord év a Mandiner történetében

2023-ban is olvasottsági rekordokat döntött a Mandiner.

A Google Analytics adatai alapján 2023. január 1-től e cikkünk 2023. december 31-ei írásáig bezárólag 22 millió felhasználó (egész pontosan 22 006 070 felhasználó) olvasta lapunkat, több mint 272 millió oldalt megtekintve.

Ezzel közel 5 millióval több felhasználó olvasott minket az előző évhez képest, több mint negyedével növeltük olvasótáborunkat. Olvasóink száma hosszú évek óta folyamatosan növekszik.



2023

22 006 070 felhasználó

272.6 millió oldalmegtekintés

2022

17 310 140 felhasználó

285.9 millió oldalmegtekintés

2021

13 438 568 felhasználó

165.1 millió oldalmegtekintés

2020

8 116 421 felhasználó

73.6 millió oldalmegtekintés

2019

5 607 571 felhasználó

54.5 millió oldalmegtekintés

2018

3 852 370 felhasználó

38.4 millió oldalmegtekintés

2017

3 160 677 felhasználó

31.3 millió oldalmegtekintés

Köszönjük minden olvasónak a megtisztelő figyelmet!

A Mandiner mostanra a top 10 magyar közéleti fókuszú hírportál közé emelkedett.

Célunk továbbra is az, hogy minőségi hírportálként átfogó, gyors, pontos és tisztességes hírszolgáltatást nyújtsunk olvasóinknak; emellett közéleti fókusszal, de minden egyéb fontos témát is érintve riportokban, tudósításokban, interjúkban, elemzésekben kövessük és értelmezzük hazánk és a világ eseményeit; folytassuk a visszhangkamrák idején egyre fontosabb, széles körű szemlézéseinket is; valamint értékrendünket képviselve, de vitára és párbeszédre nyitottan vegyünk részt a minőségi hazai nyilvánosság alakításában.

Köszönjük olvasóinknak, hogy velünk tartottak – legyen így a 2024-as évben is!

A Mandiner szerkesztősége