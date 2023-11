Varga Judit a szuverenitásvédelmi törvényről: Brüsszelben és Washingtonban megint sikerült eltalálni egy ideget

Magyarország sorsáról csakis a magyar emberek dönthetnek, az ország szuverenitásának védelme kiemelt jelentőségű – mondta Varga Judit az Országgyűlés keddi ülésén, a szuverenitásvédelmi törvénycsomagról folytatott vitában. Az előterjesztőként felszólaló fideszes képviselő „természetes magyar reflexként” beszélt arról, hogy Magyarország nem engedheti, hogy bárki korlátozza a függetlenségét és szuverenitását, nemcsak a józan ész, a történelmi tapasztalatok miatt, hanem azért, mert azt nem engedi az alaptörvény. Hozzátette: évek óta ismertek a nyilvánosság előtt is a befolyásszerzési kísérletek Magyarországon; ismert tény, hogy a 2022-es kampányban külföldről akarták befolyásolni az országgyűlési választásokat, ezt igazolta az egységes baloldal támogatásait feltáró nemzetbiztonsági vizsgálat is. Maga az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje is úgy nyilatkozott, hogy a kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Egyesült Államokból – tette hozzá.