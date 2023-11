Sztárbox: „Azért jólesik látni, ahogy beverik az XY pofáját”

Más kérdés, hogy milyen hozadéka van mindennek mondjuk Nagy Ervin számára, aki klasszikus keménylegényként állt bele a műsorba úgy, hogy szabályosan látszott a „meccs” után, hogy azt sem tudja, hol van. A médiarítusnál egy sokkal primitívebb rítus is kikandikál a bulvárszoknya alól: ennek kapcsán éppen Schobert Norbert kottyantotta el magát, aki azt mondta, fia „ezáltal lesz férfi”.

Megosztó figurák, nagy pofonok

És persze mindehhez érdemes hozzáadni a közönség részvételének a kérdését is, például Glózer Rita (ugyancsak a PTE docense) tanulmányai – mint a 2021-es Túl (?) a részvételi kultúrán vagy az idén júliusi Korunkban megjelent A kibeszélés öröme – árnyalják a képet. Utóbbi a Való Világ 11. évada kapcsán állapítja meg: a kommentek, ezáltal

a feltételezhető befogadói magatartás már eleve átment egyfajta sportdrukkolás irányába.

Miközben a produkció érdeke is, hogy megosztó figurákat szerepeltessen, ami hozzájárul a közösségi médiában elérhető figyelem kiaknázásához is.

„Az eredetileg televíziós tartalom valójában a tévénézőknél jóval szélesebb közönséget ért el a közösségi és tartalommegosztó oldalak jóvoltából, pontosabban az ezeken jelen lévő felhasználók sokféle aktivitása (tartalmak továbbosztása, kedvelése, hozzászólás, különféle felhasználói tartalmak készítése) révén”.

Vagyis a szereplők átkonvertálják a rájuk irányuló figyelmet egy másik típusú – közösségimédiás – figyelemmé, ami, tehetjük hozzá, jól értékesíthető – ráadásul az, hogy fizikai erőszak történik, talán utal a közéletben érezhető megosztottságra is, ahogy a szurkolók – családtagok, barátok, más celebek – jelenléte is hozzátesz az élményhez.

Eljutni a fiatalokhoz, bármi áron

S ebből kiindulva megkapargathatjuk Nagy Ervin színészi-közéleti mázát, aki Borbély Alexandrával együtt, bár színészként is szép karriert tudhatnak a hátuk mögött, most ezt igyekeznek átkonvertálni influenszer-tőkévé – ha Glózer tanulmányait vesszük alapul, sztárból a sztárceleb irányába tartanak mindezzel.

Ahogy noÁrt elsősorban már nem is színészi teljesítménye alapján ismeri (és ítéli meg) a közönség, hanem közéleti szerepvállalása okán.

Ugyanakkor a celebek, vagy celebbe csúszó sztárok ismertségét egyénileg is növeli, ha a közösségi médiában is képesek tematizálni a közbeszédet. A kereskedelmi tévé menedzsmentje nem hogy nem bánja, ha a tévét alig fogyasztó Z-generáció, amit sehogy máshogy nem volt képes bevonzani, illegálisan használja, mémeket, paródiát kreál az adásokból, mint Glózer rámutat. A docens asszony egyébként az elmúlt években fokozott eldurvulást tapasztalt az online kommenttérben, ami a fokozódó feszültség lenyomata is lehet, a kommentelők elsősorban egymást gyalázzák, nem is feltétlenül a produkciót – belenéztünk a Sztárboxot övező hozzászólásokba, amelyek maximálisan alátámasztották ezt a tapasztalatot.

Ötvözetek és tanulságok

De van mindennek még egy rétege is, amiről szintén lapunkban esett szó: az RTL kereskedelmi televízió, de emellett közéleti, kormánykritikus szerepet is vállal, így a celebritások kiválasztása sem nélkülöz egyfajta mintázatot a bulvárlogikán túl, ahogy Molnár Áron – noÁr – is ügyesen árukapcsolja az ellenzéki aktivista szerepet a színészettel, a kormányellenes kegytárgy-boltot a nézettségért folyó versennyel.

Egyszóval mindez a felállás tökéletesen megfelel a kereskedelmi tévéknek, a figyelemért küzdő celebeknek, politizáló celebeknek is jó – amíg a közönség megint rá nem un az egészre.

***

