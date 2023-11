Szoboszlai akkor is nyerő, ha sportfogadásról van szó!

Múlt vasárnap zárta a jövő évi Európa-bajnokság csoportmérkőzéseit a magyar válogatott, amely csoportelsőként, vereség nélkül jutott ki a kontinensviadalra. A Marco Rossi által vezetett nemzeti tizenegy pazar eredményei mellett felpezsdült a sportfogadási kedv is a magyar válogatott iránt.

Töretlen a válogatott sikeressége

Mióta van sport, van sportfogadás is, valamiért ugyanis az emberek nagy része kéjesen szeret kisebb-nagyobb tétek miatt is izgulni a végeredményen. Az utóbbi években azonban már nemcsak az eredményekre, hanem a gólok számára, szögletre, büntetőlapokra, de még arra is lehet fogadni, hogy ki, melyik percben lő gólt.

És mióta a válogatott és benne Szoboszlai Dominik remekel, nem meglepő módon megugrott a sportfogadási kedv is a válogatott iránt.

A Szerencsejáték Zrt. a Mandinernek küldött tájékoztatásában azt írta, hogy a sportfogadás árbevételi aránya az elmúlt években is folyamatosan növekedett, amihez természetesen a magyar válogatott mérkőzései is hozzájárultak, hiszen a fogadók körében rendkívül népszerűnek számítanak a nemzeti tizenegy találkozói.

Így volt ez idén is, amikor Marco Rossi csapata veretlenül tudta le az Eb-selejtezőket – mind a nyolc selejtezős mérkőzés a fogadási szempontból legnépszerűbb események közé tartozott”

– közölték.

A Tippmixprót és a Tippmixet is kiadó Szerencsjáték Zrt. szerint a válogatott szereplését kiemelt figyelem övezi a sportfogadók körében.

Ez már a 2016-os Európa-bajnokságon is megfigyelhető volt, amikor szintén remek eredményeket jegyzett a magyar csapat”

– fogalmaztak.

Mit játszunk?

A vállalat kommünikéje szerint tavaly az árbevételük már közel 60 százaléka származott a sportfogadásból, amihez mind a Tippmix, mind a Tippmixpro növekedése hozzájárult. „A kötésben megtett fogadások aránya összességében magasabb, de a kombinációban (pl. 2/3, 3/4, stb.), illetve speciális kombinációban (pl. Yankee, Lucky 31, Heinz, stb.) játszott fogadások is népszerűek és jól ismertek fogadóink körében” – jegyezték meg.

A válogatott meccseinél is népszerű volt még az élő sportfogadás, azonban még mindig többségben vannak azok a tétek, melyeket a meccs előtt kötnek meg a fogadók. Mint kiderült, az élő fogadások részaránya a Tippmixprón hozzávetőlegesen kétszer nagyobb, mint a Tippmixen. Elárulták továbbá azt is, hogy a magyar válogatott idei nyolc Eb-selejtezős mérkőzését figyelembe véve a budapesti, Szerbia elleni találkozó volt a legnépszerűbb fogadók körében.

Ráadásul a találkozó kapcsán minden idők legtöbb kifizetett nyereménye került játékosaink zsebébe”

– írta a lapunknak küldött levelében a sportfogadással foglalkozó vállalat sajtóosztálya.

Mint fogalmaztak, a fogadások számát tekintve is népszerűbb volt a magyar – szerb a Tippmixen és a Tippmixprón, mint a 2022-es vb-döntő, vagy éppen a 2023-as BL-finálé.

A magyar válogatott mérkőzései mindig kiemelt fogadói figyelemmel bírnak, amit csak a közelmúltat tekintve jól jelez, hogy a 46. héten a Bulgária – Magyarország és a Magyarország – Montenegró találkozó volt a két legnépszerűbb esemény.

Szoboszlai Dominik gólszerzése gyakran választott kimenetel a tippek leadása során, ami például a legutóbbi, Montenegró elleni találkozót tekintve kimondottan gyümölcsöző választásnak is bizonyult a fogadók részéről”

– zárták.