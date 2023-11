„Egon Schiele

Pár hete időnként azon gondolkodom, hogyan viszonyulnak napjaink legkeresztényibb, legmagyarabb közéleti személyiségei (Jézus! Majdnem egyéniséget diktáltam!) Egon Schieléhez. Tudom, hogy most Dúró Dóra és a nagyon keresztény Nacsa Lőrinc guglizni kezd, hogy mégis, ki az az Egon Schiele.

Félreértés ne essék, csak azt tudom most is mondani, amit a múltkor, Henri Bergson kapcsán. Egy átlagembernek egyáltalán nem kötelező tudni, hogy ki is ő, sőt, ez még a diplomásokra is igaz. Mindenesetre Schiele képeit iszonyatos áron veszik meg, befektetőknek ez talán érdekes. Egyébként, ha azt mondom, hogy bécsi szecesszió, a képzőművészet iránt valamennyire érdeklődő számára nyilván Klimt ugrik be. Pedig éppen Klimt volt az, aki az elsők között ismerte el Schiele fantasztikus tehetségét.

Miért érdekes Schiele személye? Azért, mert nem csak, hogy erotikus, de kifejezetten pornográf jellegű képeket festett, sőt, miután kislány modelljeit egészen naturálisan, a kiszolgáltatott meztelenséget hangsúlyozva ábrázolta, pár hónapra még börtönbe is zárták.

Emlékszem, hogy amikor az Írók Boltjában jó pár évtizeddel ezelőtt belelapoztam egy német kiadású Schiele-albumba, először megdöbbentem, aztán megadtam magam. Pont úgy hódoltam be Schielének, mint Ginsbergnek, akinek homoerotikus versei egyrészt megdöbbentettek, másrészt elvarázsoltak szépségükkel.

Tudom, hogy belátható időn belül nem lesz Schiele-kiállítás Budapesten, de magam elé képzelem az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt megszavazók képét, amikor szembesülnek egy olyan művész alkotásaival, aki 19 évesen már együtt állított ki a nagyokkal (Gauguin, Matisse, Van Gogh), hogy aztán minden sémát felrúgva újradefiniálja az emberi test szépségét, vállalva az otromba vádakat is.

-Ágnes: Sajnos a Facebook-ra nem tehetünk ki pornográf képet, mert rögtön letiltanának minket.

-Én: Ez baj, de rakjunk fel egy-két önarcképet, amiből Schiele csinált több, mint százat, mert hát mégiscsak borzasztó nárcisztikus figura volt (én az ilyeneket utálom)!”

***