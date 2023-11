„Nagyon szorítok Hodász Andrásért. Jó volt látni, hogy önsajnálat helyett munkát keresett. Rossz volt látni, hogy cikizték, amiért egy kávézóban dolgozik.

Kilépett a papságból és párt talált, akivel smárolnak utcán, étteremben, reptéren, MINDENHOL, már-már nyálasan undi, de mégis megható, hogy két ember ennyire szereti egymást.

És most a nyilvánossagba is visszatért, elindította új, Aeternum nevű Youtube csatornáját, ahol hitről, vallásról, meg mindenféle spiri dolgokról beszélget. Azt kívánom, hogy ebben is legyen nagyon sikeres.

Legyen boldog! Megérdemli.”

Nyitókép: YouTube-videó