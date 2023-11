„Ők a tesztalanyaim. Jellemzők: alacsony iskolai végzettség, nyugdíjas korosztály, nem internet használó, nem beszélnek idegen nyelveket, csak a nyomtatott kormánylapok járnak nekik, Kossuth Rádiót nem hallgatnak, a tévé csatornák közül TV2 és RTL favorit. Éppen a héten vettem magamnak egy fekete bőrcsizmát, Ecco márkájút. Rövidszárú, teljesen átlagos, semmi extra. Ez a típus korábban max. 40 ezer ft-ba került, most ugyanaz 60 ezer ft! Nem akartam hinni a szememnek. Szóval ezzel be is fejeztem az idei téli lábbeli vásárlást. Amikor bementem az üzletbe – Budapest Aréna – senki nem volt rajtam kívül. És elképesztően kedvesek voltak az eladók, nagyon el akartak már adni végre valamit. Hetek óta ez az élményem, amikor idehaza bemegyek egy plázába, hogy eltűntek az emberek. Legalábbis a vásárlók. Csak nézelődők és flangálók vannak. De nem csupán a vásárlók tűntek, hanem a minőségibb termékek is, és a helyüket kommersz ócskaságok vették át. Ezt még itt a helyi élelmiszerboltban is tapasztaltam. Rengeteg termék nem kapható már, ami korábban, de amikor azt láttam, hogy a wc papírból is eltűnt a teljes választék, s csupán a legolcsóbb a CBA-Piros Toalettpapír maradt, akkor ledöbbentem. Mert a választék szűkülése és a minőségibb termékek teljes eltűnése azt mutatja, hogy az emberek már nem tudják megvenni azt, amit korábban megtudtak.

És itt van ez az adat is: 64 milliárddal kevesebbet költöttek az emberek a boltokban, mint augusztusban! Ez ijesztő! Mert ennek az lesz a következménye, hogy rengeteg kis- és középkereskedő tönkre megy majd.

És a magyar kormány arra büszke, hogy egy számjegyűvé vált (9,9%) az infláció! Ami persze nagyon jó, csakhogy már másfél éve brutálisan magas az infláció, az idei éves átlagos infláció 17,8 százalék között lesz.

Az öröm sajnos nem igazán lehet teljes, ha megnézzük a nemzetközi összehasonlítást! Az Eurostat október végi jelentése szerint ugyanis az eurót használó országok átlagos éves inflációja októberben már csak 2,9 százalék volt. Ausztriában 4,9, Horvátországban 6,7, Szlovéniában 6,6, míg Szlovákiában 7,8 százalékos inflációt mértek.

Tehát nagyon messze van még a Kánaán!”

