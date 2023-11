„Annak ellenére, hogy azt állítja, nincsenek céljai a politikai visszatérésre, elég aktív: a Bildnek adott interjújában többek között a német külügyminiszter, Annalena Baerbock kapcsán jelenti ki, hogy felelős egy jövőbeni migrációs krízisért, a Der Standardnak arról beszélt, hogy az osztrák közbeszéd rossz állapotban van. Ezenkívül pedig volt minisztertársaival közös irodája van Bécsben. Ez nem úgy tűnik, mintha csendben visszavonulna a politikától.

Az életem egyáltalán nem csendes. Keményen dolgozok, nagyon aktív vagyok. Elvégre még csak 37 éves vagyok, egy fiatal férfi. Természetesen szeretek együtt dolgozni a barátaimmal és megosztani az irodámat velük, így a politikai életemből származó barátaimmal is. De ez még nem jelenti azt, hogy tervezem a politikába való visszatérést.

De politikai kérdésekben továbbra is elég éles állításokat tesz, például az illegális migráció kapcsán.

Igen, mert még továbbra is van véleményem politikai kérdésekről, és egy ideológiai alapom, amiért kiállok. Továbbra is követem a világ fejlődését, és még mindig itt élek az Európai Unió szívében. És nemcsak magam miatt, de a családom, a fiam és a barátaim számára is azt szeretném, hogy a dolgok jól alakuljanak. Bárhol is vagyok, ha az az érzésem, hogy a dolgok rossz irányba mennek, vagy úgy érzem, meg kell osztanom a véleményem, vagy kérdeznek róla, akkor mindig készen állok.

Igen, de ha azt szeretné, hogy a világ jól alakuljon, és ehhez a változáshoz hozzá szeretne tenni, akkor annak a legegyszerűbb és legtranszparensebb módja, ha politikusnak áll.

Persze, ha valaki ezt teljes állásként szeretné művelni, akkor a legjobb módja valóban a politika. Én ezt tíz évig űztem, szóval azt hiszem, én megtettem a kötelességem.

Utolsó kérdésként hadd kérdezzem Magyarországról. Miután otthagyta a politikát, a versenyszférában kezdett dolgozni, több cége is van. Tartja még a kapcsolatot korábbi kollégákkal, például a magyar kormány tagjaival?Még mindig tartom a kapcsolatot Orbán Viktorral, Szijjártó Péterrel vagy más barátokkal Magyarországról, vagy a világ más pontjairól. Magyarország a szomszédunk. Mindig is könnyen dolgoztam együtt a magyar kormánnyal, és mindig élvezet idelátogatni.”

