„Bástya elvtársnak az uszodát zárták le.

A proletáriátus kedveli a jó whiskyt, amelynek fogyasztását választott képviselőin keresztül gyakorolja.

A Katona József Színház pedig teljesen független, szabad és demokratikus, amely értékeket a DK-s párttagokon keresztül ülteti át a gyakorlatba.

Csermely barátom sok-sok évvel ezelőtt ezzel a mondattal kezdte el egyik cikkét: „Gyurcsány Ferenc egy hülye.”

Tökéletes, kikezdhetetlen megállapítás. A nagy elődök nyomdokaiba lépve szögezzük le: Máté Gábor is egy hülye.

Amúgy szép hagyománya van az ilyesminek.

A DK nagy elődeinek idején MSZMP párttagsági igazolvány felmutatása esetén hamarabb el lehetett hozni a Merkur-telepről a Trabót meg a Wartburgot, karácsony előtt hozzá lehetett jutni soron kívül banánhoz, előrébb lehetett jutni a lakáskiutalásnál, és a jó elvtárs aztán nagy lyukacsos atlétában moshatta a panel előtt vasárnap az új autót, aminek hátsó ablakában ott volt a bólogatós kutyus, és a CASCO feliratú matrica át volt alakítva CSAÓ-ra.

Akinek pedig még »szochazáért« igazolványa is volt, annak a teljesen hülye gyerekét is felvették bárhová. A kulák meg polgári meg grófi kölök pedig mehetett szakmunkásnak, akkor is, ha zseni volt.

Ez is numerus clausus volt ám, csak nem úgy hívták.

Ezt a szép hagyományt elevenítette fel Máté Gabesz és társulata, ez a sok független, szabad és demokratikus mitugrász.

Mindenesetre erről kellene készíteni egy felvételt. Amikor a dékás elvtárs odamegy a Katona József Színház pénztárához, és felmutatja a pártigazolványát, mire a pénztáros néni illedelmesen elmosolyodik, kicsit csippent a szemével, és levon a jegy árából harminc percentet.

Ennek meg kell lennie kortünetnek.”