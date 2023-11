Leugrott a 3. emeletről egy diák a híres pesti gimnáziumban, súlyos állapotban van

Súlyos baleset történt az V. kerületben található Veres Pálné Gimnáziumban, ahol egy 15 éves fiú zuhant a belső aula kövezetére. A Ripost arról számolt be, hogy a tanuló az egyik emeletről eshetett ki, és túlélte a zuhanást.

Csütörtök délután az iskola kiadott egy közleményt a szörnyű baleset kapcsán.

„Ma délelőtt egy 9. évfolyamos tanulónk a tanórai szünetben a 3. emeletről a földszinti aulába ugrott. A gyermeket súlyos állapotban kórházba szállították.

A mentő, a rendőrség, a tanuló szülei, a fenntartó és a segítő szakemberek értesítése azonnal megtörtént.

A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.

Kérem a sajtó képviselőit, hogy a nyilvánosság tájékoztatásakor tartsák tiszteletben a család és az iskola közösségének fájdalmát” – írták.

A Bors felkereste az iskolát, ahol a fiúról meséltek a lapnak a diákok. „Ő alapvetően egy zárkózott fiú volt, nem igazán voltak barátai” – árulta el az egyik diák.

Búcsúlevelet hagyott hátra

„Éppen a harmadik szünetünk volt, amikor bejött egy tanár és mondta, hogy mindenki üljön a helyére, senki se menjen ki az aulához, ne nézzünk le. Mondták, hogy tragédia történt. Mi elsőnek nem tudtuk, hogy kivel, de aztán feltűnt mindenkinek, hogy Máté nem érkezik vissza a helyére.

Ekkor mentünk a helyéhez és vettük észre a búcsúlevelét és a mellé rakott telefonját,

amiről feloldotta a lezáró kódot, hogy könnyedén át tudják majd vizsgálni a készüléket. Kiderült, hogy a szünetben felment a harmadikra és az ott lévő folyosóról kivetette magát” – mondta a diák.

A diákok azt is elmesélték a lapnak, hogy mi áll a búcsúlevélben. „Máté azt írta, hogy reméli Isten megbocsát neki, mert tudja, hogy ez súlyos bűn, amit el fog követni.

Írta, hogy bocsánatot kér azoktól, akik szerették őt, illetve azt írta, hogy csak az édesanyját szerette és ő hiányozni fog neki.

Az igazgatót is megemlítette benne, őt nem kedvelte. Mi azt tudtuk, hogy a családi körülményei nem voltak a legjobbak. Mindig ideges volt az otthoni dolgok miatt, valószínűleg emiatt döntött így. Végül mi is lenéztünk az aulába. Szörnyű látvány volt, mert láttuk lent feküdni a kövön… Azt is, hogy felrakják a hordágyra és elviszik. Nagyon kiborultunk az egésztől” – árulták el a diákok.

***