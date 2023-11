Gulyás Gergely: A kormány tartja ígéretét, egy számjegyű lesz az infláció!

Nem támogatják jelenleg Ukrajna uniós csatlakozását

Az Európai Unió bővítésével kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, a folyamatban lévő bővítési tárgyalásokat kell folytatni, Ukrajna pedig nem teljesíti a bővítési szempontokat – nem volt ez másként a háború előtt sem. A miniszter egyetért Jean-Claude Juncker korábbi bizottsági elnökkel, aki arról beszélt, hogy Ukrajna nem érett az uniós tagságra, mivel totálisan korrupt ország.

Ukrajna megsegítése terén a kormány nem támogatja, hogy azt az Európai Unió újbóli közös hitelfelvétellel biztosítsa.

Lopakodó hatáskörbővítésre nincs szükség” – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki szerint ezzel szemben inkább „új Ukrajna-stratégiára van szükség”.

Mint mondta, a magyar Nemzeti Konzultáció példaértékű Európa számára, fontosnak nevezte, hogy a magyar állampolgárok kifejthessék nézeteiket a vonatkozó szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban.

A kormány megtárgyalta az idegenrendészeti törvény szigorítását is – jelentette be a miniszter, aki közölte: meghatározott jogcímeken lehet csak az országban tartózkodni, aki pedig bevándorlóként a magyar törvényeket nem tartja be, azt ki kell toloncolni Magyarországról. Beszélt arról is: vendégmunkásokra csak akkor van szükség, ha már nincs elegendő hazai munkavállaló az adott munkahely ellátására, ám ebben az esetben is csak kvóta alapján lehetséges a vendégmunkások alkalmazása.

Érkezik a nyugdíjkiegészítés, kibernyomozói hálózat alakult

A kabinet a digitális állampolgárságról szóló előterjesztést is megtárgyalta, a vonatkozó törvényjavaslatot pedig a jövő héten benyújtja az Országgyűlés elé. Erre a magyar gazdaság versenyképességének erősítése és az állami bürokrácia csökkentése érdekében van szükség.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette: péntektől a postások 2,5 millió nyugdíjasnak kézbesítik a kiegészítő nyugdíjemelést, amelyet az érintettek januárig visszamenőleg kapnak meg.

A kormány januártól újabb 6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, tette hozzá.

Az online jogsértések számának csökkentésére is lépéseket tesz a kormányzat – ezt szintén a kormányszóvivő jelentette be, aki hozzátette, 8 milliárd forint értékben követtek el bűnözők ilyen jellegű bűncselekményeket magyar állampolgárok ellen idén. Azt kérte, az adathalász SMS és e-mail üzenetekre ne válaszoljon senki jóhiszeműen. „A rohamosan terjedő bűnelkövetési forma ellen egy 300 fős országos kibernyomozói hálózat felállításával válaszol a Belügyminisztérium” – jelentette be. A munkában számítanak a bankok együttműködésére is, tőlük az aktuális protokollok felülvizsgálatát várják – tette hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, a Nemzeti Konzultáció jelentőse abban ragadható meg, hogy ezáltal a választópolgárok két választás között is kifejthetik véleményüket. A napokban kezdik postázni a konzultációs íveket, így a kérdéseket hamarosan mindenki megismerheti.

Az Európai Bizottság zsarolási kísérletet folytat hazánkkal szemben

– értékelte Gulyás azt, hogy a testület újabb kérdéseket küldött a kormánynak az igazságügyi reform kapcsán, ezzel továbbra is blokkolva a támogatások kifizetését. „De a kormány nem enged a zsarolásnak” – szögezte le.

Gulyást nem lepte meg, hogy Alex Soros Ukrajnában tárgyalt, hiszen Sorosék a háború legnagyobb támogatói.

Nem igaz az a hír, hogy a magyar kormány meghívta Volodimir Zelenszkijt és az ukrán vezetést Magyarországra – szögezte le a miniszter.

Amíg a svédeknek nem sürgős, addig nekünk sem

Svédország NATO-csatlakozásának ratifikálásáról közölte: egyelőre azt sem látjuk, hogy a svéd kormánynak annyira sürgős lenne a döntés. „Amíg nekik nem fontos annyira, nekünk sem az” – tette hozzá.

A tervezett migrációs paktum kapcsán Gulyás a Mandiner kérdésére elmondta:

a határvédelemre eddig a kormány több mint 650 milliárd forintot költött eddig, ennek az összegnek Brüsszel mindössze egy százalékát térítette meg.

Brüsszel a jogszabályokat betartó vagy betartani igyekvő tagállamokat megbírságolná, azok viszont, akik külső határvédelmet nem tartanak fenn és beengedik a migránsokat, semmilyen szankcióval nem kell számolniuk – mutatott rá az ellentmondásra Gulyás Gergely. „Brüsszel cselekvésléptelen. Bár a teljesen abszurd állítások mellett már józan vélemények is napvilágot láttak, de ez nem elég a brüsszeli politika megváltozásához” – tette hozzá.

Több, mint hatmilliárdos bírság az árstop megsértése miatt

A szuverenitásvédelmi törvénytervezetet jövő hét kedden nyújtja be a Fidesz-frakció a parlamentnek – mondta egy újabb kérdésre Gulyás. Ennek kapcsán a miniszter beszélt arról, hogy

bűncselekménnyé válik, ha egy párt külföldi kampánytámogatások fogad el.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő kérdésünkre elmondta: „az árstop megsértése miatt a fogyasztóvédelem eddig több, mint hat millió forint bírságot szabott ki, a kötelező akciózással kapcsolatban ez több, mint 134 millió forint.” Bár konkrét statisztikát nem vezetnek erről, Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szerint az érintettek többségében befizetik a bírságokat.

A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő ügyvéd, Karsai Dániel ügyével kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta: a kormány álláspontja szerint az emberi életről nem az embereknek kell dönteni, ez igaz a halálbüntetésre és az eutanáziára is.

Arról, hogy a szlovákok nem szállítanak több fegyvert Ukrajnának, illetve, hogy az új szlovák kormány hozzáállása jelenthet-e előrelépést a V4-es együttműködésben, azt válaszolta: mindig üdvözlik, ha olyan kormány lép hivatalba ezekben az országokban, amely felismeri, hogy együtt egységesebben lehet fellépni az Európai Unióban.



Nyitókép: Budapest, 2023. szeptember 28. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. szeptember 28-án. Fotó: MTI/Soós Lajos