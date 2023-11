„Idegenvezetőnek” csapott fel Lázár János (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az első állomás a füzerradványi Károlyi-kastély volt.

A videó legelején a tárcavezető többek között ismerteti a nézőkkal, hogy a magyar történelmi családok közül egyedül a Károlyiak rendelkeznek grófi titulussal, de tizenegy ágú hercegi koronával, és ők magukat ezeréves családnak titulálják.

Az önkép, hogy legerősebb, leghazafiasabb, legvagyonosabb, a nemzet és a haza iránt legelkötelezetettebb első családról beszélünk.

Ők magukat így identifikálták” – hangsúlyozta Lázár János.

A miniszter ezután arról is beszélt, hogy Magyarországon európai szemmel is látható családi vagyonok alakultak ki ezer év alatt folyamatosan. Megjegyezte, hogy a magyar történetírás még mindig „szenved” attól a hagyománytól, amit a marxista történetírás hagyott ránk. Pedig egy olyan nép történetét, mint amilyen a magyar, fel lehetne a családok történeteként is fogni.

„Azért tartjuk népszerűnek a Károlyi-nemzetséget, melynek ma élő tagjai is viszonylag nagy köztiszteletnek örvendenek, mert míg az Esterházyakat Bécshez és a Habsburgokhoz kötik,

a Károlyikat pedig sokkal inkább kötik a nemzeti függetlenségi szellemhez,

hiszen a család szinte minden tagja ‘48-as volt. (...)”

„A Károlyiak a néplegendában népszerűbbek, mint az a nagyon nyugat-dunántúli, nagyon katolikus családi kör, akik a Habsburg-monarchiához nagyon kötődtek. Magyarországon keleti részén a Károyi-család volt az, amely olyan gazdasági erővel bírt, ami nemzetközi környezetben is észrevehető volt” – hangzott el a videóba.

