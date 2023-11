Havas Henrik megpróbálja kiönteni önmaga műanyag szobrát – íme a köztünk felejtett '90-es évek, az SZDSZ áporodott gőgje, nézzük meg jó alaposan

Hogy miért? Mert Havas Henrik és Nagy József eposzi hosszúságú egymásratalálása

kiválóan mintázza a rendszerváltás utáni médiatörténet paradoxonát.

Azt, hogy a pártállam alkonyát követő eszmélkedésben hogyan kerültek magasra a kilencvenes évek érdem nélküli médiaszemélyiségei, és hogy miért is lett olyan a kereskedelmi televíziózásunk, amilyen.

Havas önelégültsége, önfényezése, münchauseni történetszövése amúgy egész szórakoztató lenne, ha nem tudnánk, hogy mindezt kurvára komolyan gondolja. A majdnem-ember vágyvezérelt kalandjait, amik arról szólnak, hogy majdnem német egyetemi ösztöndíjas, majdnem befutott drámaszerző, majdnem világhírű hollywoodi forgatókönyvíró lett.

Mi pedig majdnem megúsztuk a '90-es éveket ízlésficam és liberális médiafölény nélkül. De sajnos nem.

Nem derűsebb a kép akkor sem, ha hitelt adunk az ide-oda indázó anekdotáknak, például annak, hogy Antall közmédiáért felelős államtitkárnak nevezte volna ki hősünket. Akárhogy forgatom, nem vet jó fényt a rendszerváltás utáni magyar elitre, és úgy egyáltalán a közállapotokra, hogy Havas és társai majd' húsz évig tényezők lehetettek.

A hosszú interjúból két dolog mindenesetre messze kiviláglik: egy, hogy Havasban nulla önreflexió ébredt az évek során. Kettő, hogy a Heti Hetes szellemiségét teljesen nem tudtuk visszazárni a palackba.

Az interjú parttalan és szemérmetlen kísérlet arra, hogy valaki kiöntse önmaga műanyag szobrát.

Mindez nem más, mint a megtestesült és köztünk felejtett '90-es évek. Az SZDSZ áporodott gőgje, a mindent jobban tudás és az irritáló kivagyiság.

Az illúziókkal természetesen leszámolhatunk, a kereskedelmi tévé, a bulvár, a politikai humor most már olyan lesz idehaza, amilyennek a Heti Hetes komédiakomisszárjai annak idején összelapátolták. Továbbá abban se legyen kétségünk, hogy ha egyszer az erőviszonyok megborulnak, a múlt árnyai szép sorban előkúsznak majd a múlt dohos szekrényéből, ahonnan most Havas is kikukucskált. Csukjuk is gyorsan be, lélegezzünk fel, tekintsünk a jövőbe.

A kilencvenes évek elmúlt.

(Nyitókép: képernyőfotó)