„Ez egy nagyon súlyos ügy” – Baranyi Krisztina a Katona József Színházban történtekről

A Mandiner vasárnap beszámolt róla, hogy jelentős kedvezménnyel kapnak jegyet a Demokratikus Koalíció tagjai a fővárosi fenntartású Katona József Színházban a novemberi előadások jegyáraiból.

Az ügyben korábban Vidnyánszky Attila és Jordán Tamás is megszólalt, a témával kapcsolatban most pedig Baranyi Krisztina is kifejtette a véleményét.

Ez egy nagyon súlyos ügy”

– írta a Facebook-oldalán. Baranyi külön kiemelte a bejegyzésében, hogy a Főváros kulturális ügyeinek irányítása 2019 óta a DK kezében van.

„A mai közgyűlésen annyi derült ki, hogy fegyelmi vizsgálat folyik a Katona József színházban az ügy miatt. Szeretném, ha a vizsgálatról, annak eredményéről részletes tájékoztatást kaphatna majd a közvélemény” – közölte a IX. kerület polgármestere.

És egyelőre csak remélni tudom, hogy nem a takarítónő viszi majd el a balhét”

– tette hozzá.

***