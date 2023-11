Aztán 2022 nyarán találkoztak.

Akkoriban minden rossz összejött az életemben. Mély gyász, kapcsolati traumák, ott volt a covid meg a nehéz gazdasági helyzet is. Mindez úgy hatott rám, hogy éreztem, valamit tennem kell, ki kell lépnem az addigi életemből. Úgy gondoltam, egy amerikai út segíthet nekem, s végül egy ott élő ismerősöm társaságában körútra indultam, és így találkoztam Treat Williams-szel is.

Hatala Csenge és Treat Williams közös fotója. Senki sem sejtette ekkor, hogy a híres színész hamarosan baleset áldozata lesz.

Fotó: Hatala Csenge-arhív

Elment a házához és becsöngetett?

Egy farmon élt a családjával, s amikor megérkeztünk, éppen a sövényt nyírta. Megszólítottam, elmeséltem, hogy író vagyok és feldobtam, mi lenne, ha meginnánk egy kávét?

Mit válaszolt?

Hogy rendben. Kedves volt, nyomban elmondta, hogy még a nyolcvanas években Magyarországon is forgatott és emlékszik, bármikor friss zöldséget akart venni a szállásuk környékén, nem kapott. Kávéztunk, majd többször is találkoztunk és azt is elárulta, nem szokott hosszan szóba elegyedni azokkal, akik megállítják az utcán, pláne az otthonánál. Egy sztorit is elmesélt. Egyszer ugyanúgy nyírta a sövényt, mint amikor én megszólítottam. Jött egy autó és kiszóltak belőle, hogy itt lakik az a híres színész?

Ő rájuk nézett és csak annyit mondott udvariasan, én azt nem tudhatom, én csak egy kertész vagyok.

Ha nem szokott szóba elegyedni idegenekkel, önnel miért tett kivételt?

Talán mert nem úgy beszéltem vele, mint egy rajongó, hanem mint egy író, akit nem a híres színész érdekli, hanem az ember a karakter mögött.

Nem is olyan régen jelent meg Úton címmel a legújabb könyve, amelyben Treat Williams-nek egy külön fejezetet szentelt.

Még kint meséltem neki arról, hogy könyvet írok. Azt is elmondtam, hogy szeretném, ha ő is megjelenne benne, és ha a kinti beszélgetéseinket is felidézhetném.

Mit mondott?

Azt, hogy csináljam. Hazajöttem, és a róla szóló fejezet volt az első, amit megírtam. Még tavaly szeptemberben elküldtem neki angolul. Miután elolvasta, azt mondta, meghatódott az írástól és örül, hogy az útjaink keresztezték egymást. Folyamatosan tartottunk a kapcsolatot egymással.

Treat Williams a Hair-ben. Pillanatok alatt világhírű lett a lázadó hippi szerepébel.

Fotó: MTI/archív

Aztán 2023. június 12-én egy figyelmetlen autós elütötte a motoron szabályosan haladó Treat Williams-t, aki a kórházba szállítás után elhunyt. Hogyan értesült a tragédiáról?

Felriadtam éjszaka azon a napon. Nem értettem mi bajom van. Aztán nehezen visszaaludtam, majd reggel csörgött az óra.

A kezembe vettem a telefonom és az első hír volt, hogy meghalt…

Két nappal korábban még beszéltünk, ugyanis terveink voltak. Arról is szó volt, hogy ismét eljön Magyarországra.

Habár csak egy évig ismerhette, milyen embernek látta Treat Williams-t?

A halála után sok visszaemlékezést elolvastam, és az egyikben szerepelt, hogy a lakhelye, Vermont már soha többé nem lesz olyan kedves hely, mint amíg ő élt. Ebben minden benne van. Kedves, figyelmes ember volt, boldogságot árasztott. Rendben volt az élete. Nem véletlen, hogy a lánya is azt nyilatkozta Treat tragikus halála után, hogy apaként is rendkívüli volt. A Hair-ről, Bergerről is beszélgettem vele. Azt is elmondta, annyira akarta a szerepet, hogy az utolsó meghallgatáson a monológja közben az összes ruháját levette, s végül ott állt meztelenül és csak annyit mondott, mindent megmutattam magamból. A film rendezője, Milos Forman egyből azt mondta, övé a szerep! Büszke volt erre a filmre, a sztárság ellenben hidegen hagyta és azt sem értette, miért írják róla azt, hogy legenda. Erre mondtam neki, hogy én is Berger miatt figyeltem fel rá. Azt válaszolta, oké, de az te vagy. Jól esett, hogy ezt mondta.

Hatala Csenge az új könyvében is ír Treat Williams-ről.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Emlékszik még rá, hogy az utolsó személyes találkozásukkor mivel búcsúzott öntől?

Azt ismételgette mosolyogva, hogy megyek Magyarországra, tényleg megyek…

A balesetről mit tudott meg?

Elolvastam a rendőrségi jelentést. Úgy látják, az autós hibázott, mert figyelmetlen volt. Treat az ütközés után öt métert repült.

Még élt, amikor kórházba szállították, ám nem volt esélye a túlélésre.

Korábban két oknyomozó könyvet jegyzett. A Hírzárlat – amely az 1973-as balassagyarmati túszdrámát dolgozta fel - és a Requiem – amelyben az 1981-ben, a Karthago-koncerten elhunyt fiatal fiú történetét írta meg – egyaránt sikerkönyv lett. Az Úton kötet a műfaját tekintve mindenképpen kakukktojás, hiszen nem oknyomozó könyv.

Regény, lelki támasz. Azoknak írtam, akik nem találják a kiutat nehéz helyzetekből, és a saját történetem talán erőt adhat nekik. Mert valahol az is egy csoda, hogy annak a kislánynak, aki berohant a tévé elé 11 évesen, hogy megnézze a Hairt, évtizedekkel később Treat Williams lett egy kedves barátja. Ha csak rövid időre is…