Szóbel Géza alkotás közben.

Fotó: Kálmán Makláry Fine Arts

A II. világháború a zsidó származású Szóbel életét is átírta. A fasizmus térnyerése láttán időlegesen letette az ecsetet és 1939-ben jelentkezett egy francia földön alakult cseh katonai egységhez és fegyverrel harcolt a németek ellen. Később Angliában teljesített katonai szolgálatot úgy, hogy a felesége közben Párizsban próbálta túlélni a világégést. Londonban 40 grafikából álló sorozatot készített a háború borzalmairól, amely nyomtatásban is megjelent s ugyanúgy rajzokat készített a zsidók szenvedéseiről is.

Ekkor még nem tudta, hogy a családja a fasiszták áldozata lett. 1945-ben ahogy lehetett, rohant haza Komáromba, ám a házukban idegeneket talált.

Itt szembesült azzal, hogy az édesanyját, édesapját és két testvérét megölték a származásuk miatt.

Mindez olyannyira megviselte, hogy eldöntötte, soha többé nem tér vissza Komáromba és a francia állampolgárságot is felvette. Szóbel aztán felkapott, elismert képviselője lett a modern festészetnek, New Yorktól Tokióig rendeztek kiállítást a képeiből. 1964-ben, alkotói ereje teljében éppen Párizs peremén, Boulogne-ban ült az autójában a műterme előtt, amikor rosszul lett, végzetes szívrohamot kapott. Franciaországban az újságok beszámoltak a modern festőművészet egyik kimagasló alakjának haláláról, ám a legtöbben úgy tudták, Szóbel francia volt, s úgy is gyászolták. Magyarországon ellenben egy sor sem jelent meg arról, hogy Szóbel Géza elhunyt.

Szóbel egyik híres festménye, a Harlequin zenészek.

Fotó: Kálmán Makláry Fine Arts

Makláry Kálmán, a Kálmán Makláry Fine Arts tulajdonosa szakértője Szóbel művészetének és ezért érezte úgy, ideje, hogy Magyarországon is jobban megismerjék a műértők a kivételes magyar festőművészt. Makláry a Magyarországon született és Franciaországba emigrált és kiteljesedett festőművészek és szobrászok életét kutatja (például Reigl Judit, Hantai Simon, Sándorfi István művészetét) és missziója, hogy itthon is megfelelő polcra helyezzék ezeket az alkotókat. Ennek jegyében nyílik Szóbel-kiállítás kedden kora este a Falk Miksa utcai Kálmán Makláry Fine Arts galériában. „Szóbel Géza egyedi, kvalitásos művész, akiről egy korabeli méltatója azt írta, nem kubista és nem futurista, nem expresszionista és nem szürrealista, nem figurális és nem absztrakt. Pontosabban mind egyszerre, ráadásul

újraértelmezte a lazúrtechnikát, a képei ettől még izgalmasabbak, szinte izzanak a színektől”

– mondja Makláry Kálmán, aki húsz éve próbálja egybe terelni a Szóbel-életművet, hiszen a halála után az örökösök aukciókon értékesítették a becses hagyatékot, amely így szétszóródott. Szóbel Gézát a szlovákok és a franciák is magukénak érezik, ideje tehát, hogy Magyarország is így tegyen. Főleg, hogy magyar volt…