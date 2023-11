Az unió elvesztette a józan eszét – Sótonyi Péter.a Mandinernek

A kormány a modellváltás előnyeként hangsúlyozza, hogy a magyar intézmények előrébb kerülhetnek a nemzetközi rangsorokban, ön nemrég kifejtette, egy dolog számít: hogy Európában az állatorvosképzésben a legjobb legyen az intézményük. Ezek szerint valamelyest külön utas filozófiát képvisel a modellváltáson átesett Állatorvostudományi Egyetem?

Talán nem ez a legjobb kifejezés. A modellváltás lényegét sokan nem értették meg, attól féltek, hogy privatizálják az egyetemeket, egyesek konkrétan arról beszéltek, hogy a vagyonukat lenyúlják. Pedig a modellváltás igazi sikertörténet, az Állatorvostudományi Egyetem esetében bizonyosan, de vélhetőleg másutt is. Korábban egy minisztériumi osztályvezető intézte az ügyein­ket, most pedig szakemberek, ami egyértelműen pozitív változás. Nem mindegy persze az sem, hogy a modellváltás nyomán kik kerültek a kuratóriumokba. E testületnek nem az a feladata, hogy az egyetemet irányítsa, hiszen az intézmény vezetését – helyesen – az autonómi­á­nak megfelelően a szenátus a professzori, oktatói, dolgozói és hallgatói gárdát együttesen képviselve látja el. Nem osztom azon kollégáim kesergését, akik szerint a hallgatókat is túlzottan bevonjuk a döntésekbe. Ők ugyanolyan egyetemi polgárok, mint az oktatók, sőt épp értük van az egyetem. Persze fontos, hogy ők is partnerként, valódi közösségként viselkedjenek.