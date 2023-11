A DK Pluszból megtudhatod, a konzul nem arra való, hogy gasztronómiai tanácsokat adjon

Október 22-én, a Demokratikus Koalíció 12. születésnapján dobta le a párt az atombombát a gyanútlan ellenzéki szavazókra azzal, hogy útjára indította DK Plusz névre keresztelt mobilalkalmazását. Ez – állítják büszkén és nem kis önbizalommal a kitalálók – a világ első, kormányváltásért létrehozott applikációja. Ha valaki nem tudná – és most szintén a létrehozókat idézzük – az volt a céljuk, hogy egy olyan hidat teremtsenek „a polgárok és a politika között, amely ösztönöz, jutalmaz, tájékoztat, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy aktívan vegyenek részt az ellenzéki politikai cselekvésekben”.

Elvégeztem A diplomácia alapjai képzést

Az alkalmazásban híreket lehet olvasni, képzésekkel és oktatási anyagokkal folyamatosan bővíthető a felhasználók tudása, akiknek lehetőségük van arra is, hogy kérdőívek segítségével hangot adjanak véleményüknek és visszajelzést küldjenek a DK irányvonaláról – érvelnek az ötletgazdák. S persze nem maradhat ki a szórakozás sem, erről a kvízek és személyiségtesztek gondoskodnak. Az applikáció emellett lehetőséget teremt a felhasználók közötti személyes találkozásokra és közösségépítésre, a küldetések, tapasztalati pontok, kitüntetések és jelvények pedig azért felelnek, hogy a versengés folyamatos motivációt jelentsen a DK Plusz használatára.

Ilyen észhez és szívhez szóló ismertető után úgy döntöttem, én sem maradhatok ki ezekből az élvezetekből, így regisztráltam üstöllést. Miután adtam magamnak egy játékosnevet – ezt fedje jótékony homály – és kiválasztottam a snájdig avataromat, elsőként elvégeztem A diplomácia alapjai képzést, amelyet Rónai Sándor EP-képviselő tartott nagy-nagy lelkesedéssel.

Négy leckéből áll, a bevezető után következik a diplomácia szereplőiről, a nagykövetségről, majd a konzulátusról szóló tananyag.

A bevezetőben a maximális négy pontot szereztem a tesztkérdésekben, hiszen tudtam, hogy a diplomácia célja a konstruktív kapcsolatok előmozdítása két fél között, s nem a konspirációs teóriák gyártása, a diplomata hírnevének növelése vagy a kémkedés. S azzal is tisztában voltam, hogy a diplomácia gyökerei az ókorig nyúlnak vissza, nem 1492-ig, nem a középkorig, s főleg nem a 2000-es évekig, illetve, hogy nem igaz, hogy a a nemzetközi szervezetek csak mediátorok a diplomáciában. Majd a diplomáciai protokoll célját is képes voltam kitalálni, rájöttem, nem az, hogy elősegítse a kémkedést, nem is a munkahelyi előléptetés és még arról sincs szó, hogy felesleges lenne, hanem az, hogy irányvonalat nyújt a diplomácia résztvevőinek a feladatuk ellátásában.

A nagykövetnek nem a kulináris élvezetek terén kell a topon lennie

A harmadik körben sem vallottam kudarcot, hiszen azonnal a megfelelő gombot nyomtam annál a kérdésnél, hogy mit határozott meg az 1961-es Bécsi Szerződés. Ha valaki azt gondolja, hogy az osztrák állam formáját, akkor téved, de nem is a bécsi körgyűrű hosszát, sőt, nem a Budapest-Bécs közötti vasútközlekedést, hanem a diplomáciai eljárások keretét.

Egyébként minden sikeres megoldás után gratulált a fényképről mosolygó Rónai, hogy „Szép volt!”, ami különösen jólesett. De nem fényezem magam tovább azzal, hogy a további kérdésekre is helyesen válaszoltam – például, hogy mi a külügyminiszter feladata, hány oldalú a bilaterális kapcsolat, kinek a véleményét tolmácsolja a nagykövet, mi az agrément –, hiszen be kell vallanom, nem okozott túl nagy megerőltetést kiválasztani a helyes válaszokat;

persze ebben semmi meglepő nincs, alapvetően mégis csak DK-s érdeklődőknek, szimpatizánsoknak gyártották le alapvetően ezeket a feladatokat.

S azt feltehetően ők is tudhatják, hogy egy nagykövet a küldő ország érdekeit képviseli és neki az idegen nyelvek terén kell a topon lenniük, nem rajztudásban, kulináris élvezetekben vagy a fizikában, illetve, hogy a konzultól jogi segítséget lehet kérni, s nem orvosi ellátást, gasztronómiai javaslatot vagy azt, hogy béreljen nekünk autót.

Azért a magyar nyelvtan szabályaival még hadilábon áll az applikáció fejlesztője, mert minden sikeres vizsga után azt írta Rónai, hogy „A leckét 3 csillagos végezted el!”, de hát nem lehet minden tökéletes Gyurcsányéknál sem, a lényeg az, hogy osztályelső vagyok, és a politikus nagyon büszke rám, majd arra biztat, hogy csak így tovább.

A plakátvadászatot inkább hanyagolnám

De a képzések mellett küldetéseket is illik végrehajtani, többek között meg kellett volna hívni három barátomat a DK Pluszba, ezt a feladatot azonban kénytelen voltam elszabotálni, miután senkivel sem akartam kiszúrni. Be kellene követni Gyurcsány Ferencet a TikTokon, na jó, ezt bevállaltam, ha már ennyire ragaszkodtak hozzá, s egyébként is, ha követem Fekete Pákót, akkor a DK elnökével miért tennék kivételt. Az árnyékkormány önkormányzati programját megint nem voltam hajlandó elemezni – vessenek ezért a nyulak elé –, annál azért drágább számomra az idő, minthogy Szaniszló Sándor műveit olvasgassam. S bevallom, nem érzek ingerenciát arra sem, hogy elmondjam a véleményem az árnyékkormány szociális és gazdasági programpontjairól.

Küldetés még az is, hogy megtudjam, hogyan lehet megoldani a BKV munkaerőhiányát. Ez sajnos szintén nem érte el az ingerküszöbömet,

foglalkozzanak vele Karácsonyék, de nem érdekel az sem, mennyit keresnek a közmédia legismertebb figurái.

Ide tartozik, hogy megnézhetem azt a raktárt, ahol a lélegeztetőgépek porosodnak, ám ezt már láttam a tévében, Dobrev 24.hu-nak adott interjúját pedig olvastam, s kénytelen-kelletlen megnéztem már a DK-s politikusok parlamenti felszólalásait is.

Miután megvert a sors némi mazochizmussal, sok mindenre hajlandó vagyok, de azt is hiába kérik tőlem, hogy osszak meg a Facebookon egy DK-s cuccot, még a végén a humorérzékkel kevéssé megáldott ismerőseim képesek lennének komolyan venni. S a párt engedelmével kihagyom azt is, hogy részt vegyek az országos plakátvadászaton, ötszáz van állítólag, az árnyékkormány politikáját elevenítik meg, de túl nyálkás, hideg idő van ahhoz, hogy az utakat rójam feleslegesen.

Topmenedzserből sajtkészítő

Viszont az felkeltette az érdeklődésemet, hogy milyen útmutatót adnak ahhoz, hogy reagáljanak a júzerek Donáth Anna – az alkalmazás fogalmaz így – hadüzenetéhez. Csalódásomra sok újdonság nincs benne, Gyurcsányék már régóta ezt kommunikálják: nagyobb támogatottság, blablabla..., nagyobb felelősség, blablabla..., sok sikert, blablabla... S eleget teszek annak a küldetésnek is, hogy meghallgatom Gyurcsány „Hát így” című podcastjét, amelyben a beharangozó szerint civil emberekkel beszélget. A pártelnök elsőként Reményik Kálmánt nyerte meg, aki állami cégvezetőből lett az ország egyik legelismertebb sajtkészítője.