„Közel fölösleges ízlésbeli megállapításokról vitát nyitni. Egyrészt nem vezetnek sehova, másrészt szubjektív szempontok alapján bőven mindkét félnek igaza lehet saját megfontolásai alapján. Eggyel nehezíti persze a helyzetet, ha művészetek tárgykörében zajlik a vita, hiszen ott azért objektív szempontok is felmerülhetnek, amik bizony önmagukban is hajlamosak lehetnek eldönteni a kérdést. De erről mindjárt bővebben. Itt van például – ezt csak egyszerű példának szánom – Martin Scorsese friss filmje, a Megfojtott virágok. Nagy szavakkal érdemtelenül dobálózni szellemi restség, de róla joggal mondhatjuk, hogy legendás alkotó. És mint ilyen, egyáltalán nem elítélhető módon élvezi azt a szakmai és pénzügyi szabadságot, amit az elmúlt pár évben szédületes módon befutott streamingszolgáltatók adnak meg neki, ha már a moziban ezt nem mindig tehetné meg. Ezért készülhetett el a Netflixen – és csak ott valósulhatott meg – Az ír, illetve pontosan ennek a folyamatnak köszönheti létét a Megfojtott virágok is, csak most az Apple adott szabad kezet Scorsesének.