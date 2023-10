„Kell nekünk a konzultáció?

Talán az egyik leggyűlöltebb része a baloldalnak Orbán-kormány vívmányai közül a Nemzeti Konzultáció. Nyilván ez első olvasásra egy badarságnak hangzik, pedig akárhányszor is kérdezték meg az emberek véleményét a választásokon kívül, a balliberális kurzus kikelve pocskondiázta a Kormányt. De, mi is lehet a bajuk? Talán az, hogy egy demokráciában a Kormányzat kikéri az emberek véleményét? Vagy az, hogy jelentős számban részt vesznek rajta az állampolgárok? Vagy esetleg az, hogy ezzel hiteltelen az a kommunikáció, amit Brüsszelben folytatnak a hazánk lejáratásában? Emlékezzünk vissza, hogy Karácsony Gergely megirigyelte ezt a kreálmányt, hiszen próbálta lemásolni a formátumot a Fideszről. Igaz kisebb nagyobb sikerrel, de elleste és megcsinálta Budapesti Lakógyűlés néven. Érdekes akkor valahogy a ballib tábor nem háborgott a kérdőív objektivitása kapcsán.

De szükség van-e Nemzeti konzultációra? Én egy klasszikust idézve válaszolnék: Mi az hogy, nagyon is. Mivel meglátásom szerint ez a kérdőív az egyik legfontosabb pillérje a demokráciának és elengedhetetlen, hogy ne csak négy évente szóljunk bele az országunk működésébe, hanem minél gyakrabban. Mint, ahogyan népszavazni is az egyik legjobb módja véleményünk kinyilvánítására és jó lenne, ha ebből is minél többet szerveznének az országba, hiszen számos olyan égető kérdés gyűlt össze, ami ezt indokolná, de ez a jövő zenéje.

Várom a konzultációt, hiszen ez a jogállamiság és demokrácia egyik ünnepi pillanata. És ahogyan az egyik konzultáció szlogenje is szól: a te országod, a te hangod!”

***