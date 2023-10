Orbán Viktor Brüsszelből: Megbukott az EU stratégiája, újabb nemzeti konzultáció jön

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott a Kossuth Rádió pénteki műsorában, ezúttal Brüsszelből. „Késő éjszakáig gyúrtuk egymást” – fogalmazott a kormányfő annak kapcsán, hogy a tagállami vezetőknek éjszakába nyúlóan kellett megvitatniuk az uniós költségvetést. A végén kiderült, az eredeti, hatvanmilliárdos keretemelés valójában egy több mint száz milliárdos növekedést takar. A miniszterelnök szerint ezt az összeget a tagállamoknak kellene összedobni.

Mint ahogy arról is beszámolt, a költségvetésnek két fő fókusza volt, a migrációval kapcsolatos kiadások és az ukrajnai háború finanszírozása. Ezek mellett kettő kisebb is volt, a tartalékképzés, valamint a brüsszeli bürokraták béremelése.

„Komoly tárgyalásokra alkalmatlan az egész javaslat”,

így visszadobták azt, további átgondolásra.

Az ukrajnai háborúról

Orbán Viktor az interjú során értekezett az Ukrajnai háború helyzetéről is. Mint fogalmazott, „Magyarország se nem akarja bírni, se nem tudja bírni Ukrajna támogatását”. Szerinte akármit is csinálunk, mielőtt a pénzünket elköltjük, kell egy stratégia.

„A legnagyobb baj, hogy az a stratégia, amivel belementek a brüsszeliek ebbe a háborúba, az megbukott”

– fejtette ki a miniszterelnök.

Szerinte az volt a hiba, hogy Ukrajnát egy nyílt háborúra biztattuk, s ehhez adtunk nekik pénz és katonai eszközöket. Amíg reális forgatókönyv volt, hogy Ukrajna nyerhet, addig volt valami stratégia, de az ukránok nem tudnak győzni a fronton, és ezt minden katonai stratéga elismeri – mondta a kormányfő. Most pedig kínos kijelenteni, hogy a korábbi stratégia nem működik.

Kell egy B-terv Ukrajna esetében – jelentette ki a miniszterelnök. „Ezekkel a vezetőkkel nem fogunk boldogulni” – szögezte le, a jövő évi uniós választásokra utalva, s arra, hogy az ukrajnai háború kezelése egy vezetői probléma szerinte.

Új nemzeti konzultáció indul

Bejelentette azt is: új nemzeti konzultáció indul, 10-11 kérdésben. Meg kell találni azokat az uniós vezetőket, akik képesek összehangolni a kormányfők munkáját, Brüsszelben változtatni kell a migráció s a gazdaságpolitika ügyében is, mert képtelen gazdasági ötletek is vannak az asztalok. Ezért kell egy egység itthon, hogy nagy támogatás mellett tudjon tárgyalni a kormány,

s ezért fog majd egy újabb nemzeti konzultáció indulni.

A migrációról

Orbán Viktor kifejtette, a migráció tekintetében előrébb vagyunk, mint 2015-ben. Mint fogalmazott, „éveken keresztül harcoltam a német nyomással szemben, akik be akarták hozni a migránsokat”. Viszont a migráció tekintetében távlatosan kell gondolkodni, a kerítés maga pedig vérvád volt.

„Ma majdnem minden ország ugyanazt képviseli, mint Magyarország 2015-ben. Győzött a mi álláspontunk”

– fogalmazott. A magyar modell pedig jól működik, mert csak az jöhet be, aki jogosult rá.

A visszatoloncolás pedig nem fog működni, hiába is hisznek benne egyesek. „Még sokat kell harcolni Brüsszelben, hogy megértsék a földközeli magyar álláspontot, mert Brüsszelben buborékban élnek” – szögezte le. Orbán szerint nem lehet az emberekre úgy tekinteni, hogy társadalmi kísérleteket hajtsunk végre rajtuk, ahogyan azt a migránsokkal akarják tenni. Itt egy más civilizációból jött emberekről beszélünk – tette hozzá, felvetve: miért kell őket idehozni?

Ha nincs gyerek, nincs jövő, Kínában pedig óriási előnyünk van

Orbán Viktor a kínai kapcsolatról elmondta, valahogy úgy alakult, hogy 1949 után jó kapcsolat alakult ki a kínaiakkal. Medgyessy Péter is kifejezetten jó viszonyt alakított ki Kínával – jegyezte meg.

A miniszterelnök szerint óriási előnyünk van Kínában, s ezzel a hatalommal való kapcsolatot nem érdemes elvetni. A kormányfő rámutatott arra, hogy a zöldenergia esetében a kínaiak a napelemek területén nagyon jók. A legnagyobb kérdés, hogy kinek lesz meg a képessége arra, hogy a megtermelt zöldenergiát eltárolja. A verseny ma abban zajlik, hogy ez a tárolási képesség meddig tartható el, az utóbbiban pedig a kínai cégek a legjobbak – ismertette a kormányfő. Nekünk keresni kell azokat a pontokat, ahol a felzárkózásunkat gyorsítani tudjuk, és a kínaiakkal való együttműködés vezérfonala a zöldenergia.

„Ha nincs gyerek, akkor nincs jövő”

– s ezért született meg az újabb családtámogatási rendszer, a CSOK Plusz. A kormány legfontosabb feladata ugyanis, hogy segítse a gyermekvállalást.

