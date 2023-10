Itt vannak a legnagyobb kiborulások az elmúlt évekből: „intelligens kultúrlények”, akik undorodnak Magyarországtól, egyfajta „csúf bőrbetegség magyarságuk”

A Mandiner épp a hétvégén számolt be arról, hogyan érzi magát Hernádi Judit Jászai Mari-díjas színésznő mostanság. A Heti Hetes egykori állandó vendége Gulyás Márton Partizánjának volt a vendége, annak a csatornának, amely saját bevallása szerint is kapott külföldi adományokat – amerikai demokráciaféltő alapoktól; Soros-hálózattól.

Hernádi igen rossz véleménnyel a jelenlegi rendszerről (meglepetés nem ért minket), mert mint Gulyásnak panaszolta, „ez Európa rossz, savanyú kovásza. Sz*r benne lenni”. De a színésznő nincs egyedül.

Itt van rögtön színésztársa, Nagy Zsolt, aki a Marie Claire-nek adott interjújában aggodalmaskodott: „Egy nagyon kis része ennek az országnak, köztük én is, végtelenül csalódottan áll a pálya szélén, és nézi, ami történik. Hogy hogy lopják és becstelenítik meg ezt az országot. Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában, amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem.”