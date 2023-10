Így köpködte a baloldal a Puskás Arénát, ahol Azahriah három koncertet is ad

Sokáig támadták a Puskás Arénát a baloldalról azzal, hogy felesleges felépíteni, hiszen úgy sem lesz kihasználva a stadion – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint ugyanakkor az idő rácáfolt a baloldali hiedelmekre, hiszen nem csupán a magyar labdarúgó válogatott meccsein telik meg az aréna, hanem rendszeresen teltházas koncerteket szerveznek benne.

Itt lép fel például Azahriah is jövő májusban kétszer is, hiszen az első koncertre mindössze 12 óra alatt elfogytak a jegyek. Sőt egy harmadik koncertet is meg kellett hirdetniük a szervezőknek, hiszen a második koncertet még nagyobb érdeklődés övezte, mint az elsőt.

Ennek fényében érdemes visszaemlékezni milyen propaganda hadjáratot is folytattak megépítése során a Puskás Arénával szemben a balliberális médiumok.

Egyesek azt számolgatták, melyik megyei jogú város teljes lakossága férne el a stadionban,

vagy hogy melyik budapesti kerületben laknak többen, mint a stadion befogadóképessége, de más portál odáig ment, hogy kijelentette, nincs szükség modern, nagy befogadóképességű arénákra, még akkor sem, ha esetleg a Rolling Stones lépne fel – írta a Magyar Nemzet.