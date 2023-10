„Felhévizy Félix finoman szólva sem számít virtuóz barkácsmesternek, ennek ellenére gyakran fabrikál ezt-azt. Most éppen a tél közeledtével egy kis madáretetőt akart készíteni, le is töltött az internetről egy nagyszerű tervrajzot hozzá. Megvásárolta a hozzávaló faanyagokat és egy barátja műhelyében méretre is vágatta őket. A teraszon kialakított egy ideiglenes barkácssarkot és összeállította a kis madáretetőt. Le is lakkozta, hogy azért mutasson is valahogy, ha majd kiakasztja a falra, arról nem is beszélve, hogy a cinkék is szívesebben jönnek csipegetni, ha szép az etetőjük. Amíg száradt a barkácsmű, addig Félix gyorsan átfutotta az internetet, és bizony megint talált egy gyöngyszemet.

Ezúttal a mindenhez is értő Havas Henrik kápráztatta el a nagyérdemű olvasótáborát egy Facebook-bejegyzéssel, amibe belevitt egy csipetnyi bolsevik romantikát is. A tanár úr ezúttal Budapestről és a Népligetről posztolt:

»[…] Azt hiszem, a Fidesz részéről akkor üzenték meg először, hogy kinyírnak, amikor azt mondtam, hogy Fürjes Balázs az elb…szott uszodája után reggelente tényleg szembe köphetné magát, mert még mindig nem készült el a ferihegyi gyorsforgalmi út. Még mindig prostituáltaké és tanulóvezetőké a Népliget. (Lehetne persze Budapest Prátere is, de nem az, hacsak nem számítjuk, hogy a peremén épülget Kubatov Fradi-városa.) Ehhez képest Fürjes Balázsnak (a budapesti nagyberuházások kormánybiztosa) van pofája azt nyilatkozni, hogy ha valaki jön Ferihegyről Budapestre, és meglátja a Groupama Arénát, rögtön tudja, hogy világvárosba érkezett. (A hajléktalanokat, meg az ilyen-olyan romokat álcázóhálóval takarják el.) Azóta irtóztató pénzért felépült az MVM Dome, meg az atlétikai stadion csak azért, hogy mind a kettő üres legyen, és ezt a Fürjest, ahelyett, hogy internálnák valahova az Alföldre, előléptették a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjává. […]«”