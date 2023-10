„A Ferencváros nevet a Torna Club miatt ismerik világszerte, nem az épp aktuális polgármestere miatt” – kijózanító üzenetet küldtek Baranyi Krisztinának

Mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere vélhetően az 1956-os forradalom évfordulójának alkalmából Facebook-borítóképet cserélt 2023. október 23-án.

Az akkor megosztott képen a forradalom jelképének számító lyukas zászló közepére a – vörös csillagot is magába foglaló – Magyar Népköztársaság címere volt narancssárga cérnával „visszahelyezve”, amelyhez kommentben az volt hozzátéve, hogy a kép Sípos Zoltán „Vissza” című alkotása és a 23. ARC kiállításra készült.

Felháborodott hozzászólók és vezérszurkoló

Megírtuk azt is: az új borítót több felháborodott kommentelő között Hamberger Ádám, a Ferencváros vezérszurkolója sem tudta szó nélkül hagyni, hozzászólásában azt üzente Baranyinak:

„Hunyja le a szemeit, gondoljon azokra a fiatal büszke Ferencvárosi srácokra, akik '56-ban életüket adták a HAZÁÉRT, a SZABADSÁGÉRT. Amint ez sikerült, köpjön fel egy jó nagyot és álljon be alá! ÖRÖK DICSŐSÉG A PESTI SRÁCOKNAK!



U.i.:Mielőtt elkezdene mindenféle “Orbánozós, Fideszezős” magyarázkodást…Senki nem kíváncsi rá.”

„Egy ilyen jellegű képpel előjönni, főleg október 23-án, nem megengedhető”

A vezérszurkolót az ügy kapcsán az Index is megkereste. A lap hasábjain vasárnap megjelent cikkből kiderült: Hamberger Ádám azért is tartotta „gusztustalannak”, és „teljes mértékben a dicső hősök emlékének sárba tiprásának” Baranyi Krisztina húzását, mert „a zöld-fehér szurkolók számára Ferencváros egy kiemeltebb, szimbolikus kerülete Budapestnek”, valamint ahogyan emlékeztetett rá: „az '56-os pesti srácok között nagyon sok ferencvárosi fiatal volt, ezt pedig Baranyi Krisztinának is tudnia kellene”.

Persze, mindenkinek lehet más az ingerküszöbe, de azt gondolom, van egy határ, amit nem kéne átlépni. Egy ilyen jellegű képpel előjönni, főleg október 23-án, nem megengedhető, de mondjuk számomra máskor sem”

– idézi a lap Hamberger Ádámot.

A klub és a kerület kapcsolatáról

A Ferencváros vezérszurkolóját a klub és a kerület kapcsolatáról is kérdezték. Kérdésre reagálva Hamberger Ádám kiemelte: szerinte Ferencvárosnak (a IX. kerületnek – a szerk.) és a klubnak „kéz a kézben kellene járnia, felülírva mindenfajta politikai meggyőződést vagy ideológiát, hiszen a Ferencváros mindig is a kerület része volt”.

A Ferencváros nevet a Torna Club miatt ismerik világszerte, és nem a IX. kerület vagy az épp aktuális polgármestere miatt”

– jelentette ki Hamberger Ádám, „aki szerint nem kellene szétszedni a kerületet és az FTC-t, Baranyi Krisztina mégis arról döntött, hogy nem támogatja a klubot, továbbá rengeteg alkalommal nyíltan kritizálta a szurkolókat, valamint az egész Ferencvárosi Torna Clubot”.

Baranyi Krisztina „nagyon sokszor degradálja a klubunk által elért eredményeket, annak ellenére, hogy ezeket tekintve, hála Istennek, az elmúlt közel 125 év egy fényes időszakát éljük: sorozatos bajnoki címek és állandó nemzetközi kupaszereplés. Nem gondolom, hogy jelenleg a klub eredményessége megkérdőjelezhető lenne” – fejtette ki a vezérszurkoló.

„Balra kanyarodni tilos!”

Az Index kérdésére válaszolva Hamberger Ádám arról is beszélt: „a Ferencváros mindig is egy jobboldali csapat volt, jobboldali szurkolótáborral. Ez nem azt jelenti, hogy nincs közöttünk olyan, aki politikailag másik oldalon állna, de

összességében kijelenthető: a Ferencváros tábora jobboldali.

A nemzeti értékeket – a család, a magyarság, a történelmi múlt – mindig is támogatni fogjuk, és mi leginkább olyan jellegű, nemzeti kérdésekben szólalunk meg, amelyek a pártpolitikán felül állnak. Ha valaki követi az online megnyilvánulásaimat, láthatja, hogy nem igazán szoktam beleállni aktuálpolitikai vagy pártpolitikai kérdésekbe. Persze megvan a saját véleményem mindenről, mint ahogyan mindenkinek.”

Azonosulni tudok azzal a mondással, ami beleillik a Ferencváros történelmi eszmeiségébe is, miszerint: »Balra kanyarodni tilos!«”

– húzta alá a lapnak nyilatkozva Hamberger Ádám.

