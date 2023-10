Ezek az emberek kaptak prémiumot a Városházán, mutatjuk!

Mártha Imre, a Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója ugyancsak 8 millió forintos extra juttatásban részesült Budapest főpolgármesterétől. A lap emlékeztetett, hogy Mártha már a Gyurcsány-korszakban is jól fizető tisztséget viselt, 2008 májusában nevezték ki az MVM vezérigazgatójává, de már előtte is meghatározó szerepet töltött be az állami energiacégben. Előtte vezérigazgató-helyettesként már a politikai kapcsolattartásáért is ő felelt. Erről annak idején a Népszabadság is beszámolt.

A Magyar Nemzet ismertette azt is, hogy Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) vezérigazgatója 9,96 millió prémiumot vehet fel Walter 2021 elejétől vezeti a BKK-t, előtte a Budapesti Városüzemeltetési Holding (BVH) vezetője volt.

Walter azonban nem új szereplő a közéletben, 2013-tól másfél évig Bajnai Gordon, egykori kormányfő kabinetfőnöke volt az Együtt nevű, mára megszűnt balliberális pártban.

Míg a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója, Földes Tamás 6,07 milliós forintos prémiumhoz jutott. Földes Tamás a LinkedIn fiókja szerint még a Demszky-érában került a Fővárosi Autópiac élére, majd innen ült át 2021-ben a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatói tisztségébe – derült ki az összeállításból.

