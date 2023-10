Donáth Anna nekiment Gyurcsányéknak, lehazugozta a DK-t, majd jelezte, az ellenzéki együttműködést azért nem rúgja fel

Nagy Attila Tibor ugyanakkor nem lát Donáth lépése mögött kitervelt stratégiát, nincs konkrétan kitalálva, hogy amit leírt, abból mi következik. Szerinte felvetődik, hogy a politikus ezt a cikket nem is egyeztette pártja vezetőivel és ez egy magánakció volt.

Ha valóban szakítana a Momentum Gyurcsányékkal, akkor saját magával szúrna ki helyi szinten

– húzta alá Nagy Attila Tibor. Ahhoz ugyanis, hogy képviselőik, polgármesterek megőrizhessék pozícióikat, kellenek a DK szavazói is. Ráadásul az ellenzéki választók fővárosi része továbbra is összefogás párti. Az elemző szerint Donáth Anna cikke lehet, hogy nem a DK-ra, hanem a Momentumra fog visszahullani.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint a kialakult helyzet nem egy „műbalhé”.

Mint kifejtette, az önkormányzati választás felől nézve a dolgot, mindegyik ellenzéki párt tudja, hogy meg kell állapodniuk, minden helyen egy jelöltet állítva a kormánypártival szemben. A másik sík, az EP-választás, ahol viszont kicsi a valószínűsége a közös listának, és többnyire egyedül indulnak a pártok. „Ez lesz a valós verseny, egy helyosztó. Aki pedig nem tud felmutatni valós támogatottságot, azt nem veszik majd figyelembe később” – mondta az elemző. A DK régóta erődemonstrációt tart, míg a többiek lefagytak. Mindenki arra számított, hogy az ellenzéki elsőségért a Momentum és Gyurcsányék harcolnak majd,

de előbbiek Donáth visszatérésével sem tudtak előrelépni.

Előretolták Gelencsér Ferencet, akire mindenki úgy tekint, minit egy ideiglenes vezetőre. Ő pedig hibára-hibára halmoz, ahogy a párt is. „Ez az előzménye annak, hogy miért született ez az írás” – mondta Boros Bánk.

Egyrészt a Momentum az utolsó pillanatban van a DK-val szemben: valamit csinálni kellene végre.

A másik, hogy minden pártnak állást kell foglalnia Gyurcsányékkal kapcsolatban. De senki nem mert eddig nyilvánosan szembefordulni a DK-val és kiderült, hogy éles helyzetben, egy választáson, mindenki együttműködik velük. Ez most egy próbálkozás a szembefordulásra.

Ugyanakkor Boros Bánk is egyetért abban, hogy ez nem tűnik kidolgozott stratégiának, ez nem volt egy előkészített lépés.

A harmadik indok, hogy komoly belső feszültségek terhelik a Momentumot. Ellentétek vannak a belső, Brüsszel és Budapest-központú vezetés és a vidéki momentumosok között. Ez is ott lehet Donáth írásának hátterében, aki be is ismeri ezt a feszültséget.

„Ugyanakkor az, hogy Donáth írásának utolsó részében szövetségről és koalícióról beszél egy őszinte reakció, hiszen kicsi a valószínűsége, hogy egy ellenzéki párt kormányképes erőt tudna felmutatni. Ez a realitás beismerése: Gyurcsány nélkül esélytelen az ellenzék” – mondta Boros Bánk Levente.

Donáth Anna lépését korábban Kiszelly Zoltán is elemezte lapunknak. A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint valójában egy selejtező, látszatverseny zajlik a Momentum és a DK között, mert később – ezt mutatják a lengyel fejlemények is – úgyis összefognak.

Nyitókép: Donáth Anna/Facebook