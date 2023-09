„Hogy miért tart itt a magyar balliberális oldal, annak egy jó magyarázata a hétvégi, Ujhelyi István által életre hívott, SzázSzó néven feltámasztott balliberális találkozó. Az elhangzott nyilatkozatokból jól látszik, hogy vagy nem értik mi lehet a probléma, vagy nem akarják érteni. A szembenézés újra elmaradt.

A margitszigeti rendezvényre kilátogató 24.hu-nak elárulta Nagy Zsolt, a baloldal újdonsült reménysége, hogy ő olyan ellenzéket szeretne, «mint a Fidesz, aki legalább annyira össze van rakva fejben.» Hogyan is építs egy meggyőző kormányzóképes erőt? Próbáld meg lemásolni a konkurenciát. Meggyőző, nem? Még véletlenül sem, maguktól szeretnének, saját magukból kifejleszteni egy alternatívát. A saját újdonsült összejövetelük célja, hogy nekikezdjenek a Fidesz lemásolásának. Próbálkozzanak csak.

Persze a többi nyilatkozat is sokat elárult a baloldali értelmiség gondolkodásáról. A balliberálisok egyik fő vezére, tavaly miniszterelnök-jelöltként induló Márki-Zay Péter diktatúráról beszélt, ami Orbán miatt van, és csak ez az oka az ellenzék siralmas szereplésének. Persze a saját felelősségük szóba sem kerül. Az esetleges hibáik értékelésére 2022 áprilisa óta nem került sor. Márki-Zay el is mondja, hogy nem akar az ellenzék kritikájával foglalkozni. Hát oké.

De azért halkan tegyük fel a kérdést, hogy ha ők mindent tökéletesen csináltak, akkor miért érték el minden idők legrosszabb eredményét? Márki-Zay a sajtó és erőforrások, Fidesszel szembeni hiányosságáról beszélt. Csak ugye kérdés, hogy mennyi erőforrásra lett volna szüksége a balliberális oldalnak, hogy megszorongassák a kormánypártokat? 10 vagy inkább 100 milliárdra? Hiszen, amit biztosan tudunk, az az, hogy 4 milliárd forintnyi dollár jutott a kampányra, amiből bőven jutott politikai tevékenységre és a médiára is. Bárhogy is hazudozzanak, ez egyértelműen kiderül a Nemzeti Információs Központ jelentéséből. Azt is megtudtuk, hogy több mint 500 millió forintnyi euró és angol font került Karácsony Gergely egyesületéhez, a Kilencvenkilenc Mozgalomhoz. Ez együtt már 4 és félmilliárd forint. Azért az a semminél több. Ez csak ennyire volt elég.

De hogy ők mit is érzékelnek ebből? Mesterházy Attila kifejtette, hogy az a baj, hogy nem működik az az automatizmus, miszerint, ha rosszabbul megy az embereknek, akkor csökken a kormánypárt támogatottsága és „automatikusan” nő az ellenzéket támogatók száma. Ebben a mondatban minden benne van, ami a magyar balliberális oldalt jellemzi. Automatikusan, azaz mindenféle munka, erőfeszítés, mindenfajta építkezés nélkül szeretnének eredményeket elérni. (...)

Néhány napja került nyilvánosságra, annak a volt CIA-tisztnek a Larry C. Johnsonnak a nyilatkozata, aki elárulta, hogy a Biden-féle Külügyminisztérium beavatkozott a magyar választásokba tavaly, és a céljuk Orbán Viktor megbuktatása volt. Na, és egészítsük azzal is a nyilatkozatot, hogy ezek a globalista erők a magyar balliberális oldal mögé soroltak be ezer százalékig. És állnak ott a mai napig is, és pénzzel, eszközzel, tudással. Az nem Orbán Viktor vagy a Fidesz hibája, hogy a magyar ellenzék ilyen erővel és támogatással a háta mögött, csak ennyire volt képes. A hozzá nem értés, a dilettantizmus, az erőforrások eltékozlása – ellopása? – nem a Fidesz hibája.”

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka