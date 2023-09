Rokker Zsolti a Momentumban folytatja

Miskolcon tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a Momentum, ahol többek mellett bejelentették, hogy a párt színeiben folytatja a politizálást Erdei Sándor Zsolt, akit a leginkább csak Rokker Zsolttiként ismerhetnek – értesült a 24.hu.

A lap a Minap című helyi orgánumot idézve arról írt, hogy Erdei a sajtótájékoztatón kijelentette,

„a Momentum színeiben is az orbáni rezsim lebontásáért dolgozik majd, és azért, hogy Miskolc egy jól élhető város legyen”.

„A Momentum egy fejlődőképes, fiatalos lendületű párt”

„Azt gondolom, hogy a Momentum egy fejlődőképes, fiatalos lendületű párt, amelyet a támogatottsága is mutat. Én úgy gondolom, hogy jó lesz ehhez a családhoz tartozni, örülök annak, hogy a Momentummal közös utunk most elkezdődik” – nyilatkozta a humoristából lett politikus, aki azt is elmondta

továbbra is tagja marad Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalomának, mivel a két tagság nem zárja ki egymást.

A 24.hu felidézte, hogy Erdei Sándor Zsolt nem új szereplője a hazai közéletnek. 2018-ban függetlenként, de az ellenzéki pártok támogatásával indult a miskolci időközi önkormányzati választáson, ahol alulmaradt a Fidesz jelöltjével, Nagy Ákossal szemben.

Nyitókép: Képernyőfotó