„Olvasgatom a fiatal demokraták polgári sajtójának kultúrharcos rovataiban (mondjuk majdnem mind az, a hírektől a gazdaságig) a szokásos polgári fasiszta és demokrata horthysta cikkeket, és elfogott a sárga irigység. Ha annak idején, fiatalon, de az utolsó pillanatot kihasználva belépek az MSZMP-be, most olyan jókat kádározhatnék, kommunistázhatnék, úgy meg tudnám védeni őfőméltóságát, a tengerészkormányzó urat, sőt lehetnék vitéz királypárti is. De mivel akkoriban nacionalista voltam és irredenta, erősen antikommunista is, kicsit királypárti, így most csak egy libernyák komcsi lehetek. Nagyon szomi.”

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner