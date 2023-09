„Amikor valami nem sikerül, akkor előjön a “merjünk kicsik lenni” attitűd, előbújnak rejtekhelyeikről, akik a magyar foci ellen drukkolnak. Dögkeselyűként érkeznek és megpróbálják megkavarni az állóvizet, egyből megbukó klubmodellről beszélnek, és sokakat meg is tudnak bolondítani. A magyar játékosok hiányáról beszélnek, ami ugyancsak nem igaz.

Mi nagyon odafigyelünk a magyar játékosok nevelésére és beépítésére, most is hét magyar játékos van a Konferencia Liga keretünkben, de nem jó elmenni szélsőséges irányokba, hiszen láttuk, hogy a csak magyar játékosokból álló modell most éppen a Vasas esetében nem volt elegendő, pedig remek játékosokból állt a keretük. Sajnos, nemzetközi szinten sem ért el sikert a csak magyar futballistákra épülő csapat, a Kecskemét, ők is gyorsan elbuktak, pedig a Fradinak és az egész magyar focinak fontosak azok a nemzetközi szerepléssel megszerezhető koefficiens pontok, amiket össze tudnak szedni a magyar csapatok. Mi is örülnénk, ha Szoboszlai Dominik és a legerősebb magyar játékosok nálunk játszanának, de ez a Ferencváros számára jelenleg elérhetetlen opció, így a sikerhez és az előre lépéshez más megoldásra van szükség.

A magyar játékosok kinevelésére jó példa Lisztes Krisztián, akinek a sorsa is eldőlt, hiszen az Eintracht Frankfurthoz kerül, a Fradi pedig hatalmas összeggel gazdagodik a tehetséges játékos eladásából

Lisztes Krisztián csak a következő idénytől lesz a játékosuk, tehát egy évig még minket erősít. Egyébként, ha a szerződésbe foglalt összes opció érvényesül, akkor több mint 10 millió eurót kap érte a Ferencváros, ami abszolút rekord a klub történetében. Folyamatosan figyelünk és igazolunk is magyar játékosokat. Varga Ádámot is tudatosan neveljük egy ideje, hogy legyen magyar kapus Dibusz Dénesen kívül is, akinek nem csak az utódja, hanem hamarosan versenytársa is lehet. A Fradiban most már 24 utánpótlás válogatott található, de nagyon fontos, hogy a magyar játékosok akarják a sikert. Az a magyar focista, aki a Fradinál játszik, igenis tűzze ki maga elé azt a célt, hogy jobb akar lenni a posztján, mint Abu Fani vagy Samy Mmaee vagy Traoré. Esetleg többet fut egy meccsen, mint Zachariassen. Ezért hoztuk létre az NB III-as csapatot is, hogy a 16-18 éves játékosok felnőtt focit játszhassanak, és aki érdemes rá, mehessen az NB II-be Soroksárra, ahol Lipcsei Peti kezei alatt pallérozódhat. Aki innen is kitűnik, az előtt nyitva az ajtó vagy az NB I-be vagy a Ferencvároshoz, csak végig kell járni az utat. Ne felejtsük, hogy Lisztes Krisztián is így került fel a Fradiba, most pedig már a Frankfurt viszi el. Ahhoz, hogy ezeket az eredményeket elérjük, kellett jó néhány kemény év, volt benne sok zsákutca, de sosem adtuk föl és az idő most minket igazolt.

A hazai szervezésű atlétikai világbajnokság nem csak a sportról szólt. A baloldal rengeteget támadta az eseményt, ha rajtuk múlott volna, egy kapavágásig sem jutott volna hazánk, sajnos, hazaáruló módon gáncsolták a projektet, a hasznot azonban szerették volna lefölözni a sikeres rendezést követően. Baranyi Krisztina teljes mellszélességgel ágált ellene, most az atlétikai stadion a borítóképe, Karácsony Gergely is ott pózolt, sőt, szerinte már neki köszönhetjük a rendezést és a szervezést.

Ha viccesen akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy már az is értékelendő, hogy a legalább a végén mellénk álltak – az eljárás természetesen morálisan elítélendő – de legalább nem tettek ellene semmit. Nagyon fontos, hogy nem csak egy stadionról beszélünk, az egész esemény egy komoly összefogás eredménye, és háborús időben hozott békét a nemzetek között. Felemelő érzés volt többek között az is, hogy egy ilyen világpolitikai helyzetben női kézilabda BL-döntőt játszottak egy magyar helyszínen, 20 ezer néző előtt, az MVM Dome-ban. Visszatérve a vb-re, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke elmondta, hogy nem csak akkor voltak benn az emberek a stadionban, amikor a magyar sportoló versenyeztek, hanem végig, és mindig jó hangulatot teremtve szurkoltak. Budapestiként pedig óriási öröm, hogy az eseményt követően az egész környék megszépült, funkciója lett, ahogy az Üllői úti Groupama Arénánál is történt, hiszen a Fradi otthona óriási megújulást hozott ennek a városrésznek. Ezen kívül hatalmas büszkeség, hogy egy ilyen fontos sporteseményt Budapestről közvetítenek szerte a világban, ennél nagyobb csodát ritkán lehet látni.

Jó hírünket vitte a világba a világbajnokság, sok külföldi is elcsodálkozott a remek szervezésen és Budapest szépségén

Találkoztam az atlétikai szövetség elnökével, az olimpiai bizottság vezetőivel, akik mind csak szuperlatívuszokban tudtak beszélni a magyar szervezésről, a biztonságról, és az itt tapasztalható hangulatról. Vessük mindezt össze a Bajnokok Ligája döntőjével, amit Párizsban rendeztek, ahol a fényes utcán fosztották ki az embereket, ezzel szemben Budapest még mindig egy biztonságos város, Magyarországon nincsenek ilyen elképesztő történetek. Azt is hozzátehetjük, hogy legalább valami épült a fővárosban, mert ha Karácsony Gergely teljesítményét nézzük, akkor ő mindössze csak dugókat épített. Példának okáért, gondoljunk akár az állatkerti Biodómra, amit az ő egykori miniszterük, Persányi Miklós emberük „intézett”. Ez csak és kizárólag hozzájuk köthető, és azóta sem sikerült befejezni. Ezt nem tudják letagadni. Közben egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy csődbe vitték a fővárost, és megint hiteleket akarnak felvenni. Kérdezhetnénk az egykori SZDSZ-s plakátpályázat egyik jelmondatával: Fiúk, „ hol a lé”?”

***

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala