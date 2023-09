Meddőségi specialista: A következő öt évben még három centrumot kell nyitni Kelet-Magyarországon

November 1-jétől lép hatályba az a jogszabályi változás, ami lehetővé teszi, hogy első körben még az idén 8 szakambulancia megnyíljon. „Ezeket ott helyeztük el, ahol jelenleg nincs lombikintézet. Lesz ennek a folyamatnak második és harmadik üteme.

Az a célunk, hogy a következő 3 évben minden vármegyei kórházban legyen egy meddőségi szakambulancia

– nyilatkozta a Portfoliónak Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője.

A lombikbébiszektor államosítása után a szektor élére került nőgyógyász-endokrinológus, meddőségi specialista, arról is beszélt, hogy a következő 5 évben még három lombikcentrumot kell nyitni a kelet-magyarországi régióban.

Vesztergom Dóra kérdésre válaszolta elmondta, 2022-ben az IVF beavatkozások száma 14901-re bővült. Itt megjegyezte, hogy az egy főre jutó beavatkozások száma európai viszonylatban még így is alul marad.

A meddőségi specialista arra is felhívta a figyelmet, hogy ha megvalósulnak a terveik, akkor

„az asszisztált reprodukciós kezelésekből származó gyermekek száma évi 2400-ről 4500-ra emelkedhetne”.

„További 800-al több gyermek megszületését jelentené, ha az ivarsejt és embrió adományozás elérhető lenne” – fűzte hozzá. Vesztergom arra is kitért, hogy az ingyenes ellátás Nyugat-Európában teljesen egyedülálló.

Operatív vezetőt keresnek, jövőre indul a szakember képzés

A specialista beszélt arról is, hogy egységes irányítás alá, kis méretű kórházak hálózatába szervezik az ellátást. Ennek élére jelenleg is egy operatív vezetőt keresnek. „Kórházigazgatók neve merült fel, illetve sok, a magánegészségügyben dolgozó menedzser személye, de ez egy pályázati folyamat, amit ki is hirdettünk a közlönyben” – hangzott el.

Az összeállításból kiderült az is, hogy

„csak annyi szakember áll rendelkezésre, amennyi elbír évi 14 ezer lombikciklust, ez a plafon”.

Ezért jövő szeptembertől speciális képzéseket indítanak, köztük embriológus és reproduktív endokrinológus képzés is meddőséggel foglalkozó orvosoknak.

Vesztergom Dóra korábban szólt arról is, hogy tervei között szerepel a petesejt-donáció és az embriók genetikai vizsgálatának rendezése is. Az ellátás ingyenes marad, és nem tervezik leszállítani a kezelések 45 éves korhatárát – húzta alá a nőgyógyász-endokrinológus.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay