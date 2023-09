Márki-Zay szerint a Fidesz megszállta az országot, mint a második világháborúban a nácik Európát

Az utóbbi hetekben ismét a közbeszéd középpontjába került Márki-Zay Péter, ugyanis a hódmezővásárhelyi politikusnak hosszú idő után végül sikerült bejegyeztetni pártját, a Mindenki Magyarországa Néppártot.

Szombat délelőtt vette kezdetét az új ellenzéki formáció zászlóbontó eseménye. A rendezvényen részt vettek független polgármesterek, közéleti személyiségek, köztük például Bod Péter Ákos, Mellár Tamás és Róna Péter.

A fő felszólaló azonban Szlovákia korábbi miniszterelnöke, Mikuláš Dzurinda lett volna, aki azonban végül nem ment el az eseményre.

Ismert, hogy Márki-Zay azzal igyekszik felhívni magára a figyelmet, hogy nem tűri a korrupciót. Ennek fényében érdekes választás épp Mikuláš Dzurinda, ugyanis a politikust korábban már hírbehozták korrupcióval. A nemzetbiztonsági hivatal vezetője azzal vádolta meg a miniszterelnököt, hogy azért bocsátotta őt el, mert nem volt hajlandó biztonsági igazolást adni a kormányfő állami megrendelésre váró üzleti támogatóinak. Az ügyben ügyészségi vizsgálat indult.

A pártelnök másfél órás beszéde elején köszönetet mondott az Európai Unió különböző politikusainak (többek közt Manfred Webernek) a támogatásért. A korábbi miniszterelnök-jelölt szerint hősök azok, akik el mertek menni a rendezvényére, ugyanis a hatalom szemében szálkák, el akarják őket lehetetleníteni.

Márki-Zay szerint „az országot tizenhárom éve teljhatalommal kormányzó állampárt fél tőlük”.

A városvezető ezután kijelentette: tavaly áprilisban az állampárt propagandagépezete megsemmisítette őket, és a széles ellenzéki koalíció atomjaira hullott. A polgármester szerint csak ez a formáció tudta volna legyőzni Orbán Viktort. Márki-Zay ismét leszögezte, hogy hibáztak is, valamint árulók is voltak köztük, de nem az ellenzéket kell szidalmazni, hanem Orbán Viktorral kell minden eszközzel szembeszállni.

Ezt követően második világháborús hasonlattal élve a 13 éve kormányzó jobboldalt egész egyszerűen a hitleri nácikhoz azonosította. Mint fogalmazott: „A lengyelek és utána a franciák, amikor a náci Németország lerohanta őket, akkor nem feladták a harcot, hanem ellenállást indítottak és folytatták a harcot, Önöknek a tavalyi vereség után pontosan ez adjon mintát, nekünk ugyanúgy, ahogy a lengyelek vagy a franciák küzdöttek, úgy kell küzdenünk, hogy megakadályozzuk a megszállókat az ország kifosztásában”– fogalmazott. Hozzátette: „Ha mi is ellenállunk és nem adjuk fel, akkor bizton számíthatunk arra a Nyugatra, ahova Szent István óta tartozunk.”

Ezt követően kissé meglódult Márki-Zay gondolatmenete, először Tucker Carlsont kezdte kritizálni, majd Orbán Viktor politikai sikereit próbálta semmissé tenni, azonban azt is megjegyezte, hogy ő Európa illiberális csillaga.

„Ma Magyarország az Európai Unió legszegényebb, legkorruptabb, leghalálozóbb országa” – folytatta.

A hódmezővásárhelyi polgármester ezután mélyenszántó geopolitikai fejtegetésbe kezdett; elsőként leszögezte, hogy elfogadhatatlan az, amit Orbán Viktor támogatásával tesz a „tömeggyilkos” Putyin. Ezt követően megállapította, hogy azt látjuk, hogy

a Nyugat mindig győz, és erről a győztes útról Orbán Viktor áttérítette a vesztes, keleti oldalra az országot.

Ezután leszögezte, hogy Orbán 13 év alatt Magyarországot az Európai Unió legszegényebb országává tette, ő azonban 6 év alatt csodát vitt véghez Hódmezővásárhelyen.

Azt is elmondta, hogy ez miként lehetséges: „Okosabbak vagyunk, és nem lopunk”.

A polgármester szerint azzal, hogy megalakult a pártja, kultúraváltás is be fog következni, ugyanis az őket támogatók nem kivesznek a közösből, hanem inkább a sajátjukból is hozzátesznek. Ezt követően ingoványos talajra lépett, ugyanis arról kezdett beszélni, hogy ő mindig minden kampánypénzzel fillérre elszámolt, a lehető legátláthatóbb módon.

Beszéde végén arra szólította fel támogatóit, hogy ragasszák át a „propagandaplakátokat”, ugyanis így el tudják juttatni üzeneteiket „a Fidesz által megvezetett, sötétben tartott emberekhez”.

(Nyitókép: Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila)