„Nagy utat tett meg Márki-Zay Péter, minden értelemben. A politikus nevét 2018 elején ismerhette meg a hazai közvélemény, amikor bejelentette: elindul a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson. Márki-Zay független jelöltként jelent meg a rajtvonalnál, de lényegében a teljes baloldal beállt mögé. Úgy fogadta el a baloldal támogatását, hogy vallotta: konzervatívnak, kereszténynek tartja magát, ezt a képet pedig erősítette, hogy a helyi Szent István Király Plébánia világi elnöke volt.

A többi történelem, Márki-Zay megnyerte a 2018-as hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, majd a pozíciót 2019-ben is megőrizte. Menet közben pedig nemcsak összekacsintott, hanem mind szorosabban össze is ölelkezett a baloldallal. Tette ezt annak ellenére, hogy 2018. januárban a HVG Portré rovatában megjelent interjúban még azt nyilatkozta: a keresztény értékek támogatójaként soha nem azonosult sem a baloldallal, sem a Jobbikkal. Aztán mégis az ő támogatásukkal nyert. Majd velük is kapaszkodott össze, és ennek a folyamatnak a kicsúcsosodása volt 2022, amikor Hódmezővásárhely első embere – sokakat meglepve – a baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje lett. Az is történelem, hogy tavaly nagyon csúnyán elbukott.

Láthatjuk, hogy Márki-Zay maga volt a változás, ahhoz viszont mindvégig ragaszkodott, hogy ő igaz keresztény, katolikus ember, és erről hangzatos nyilatkozatokat tett. Beszélt például arról, hogy feleségével az egyházi esküvő előtt nem éltek együtt, és nem éltek házaséletet sem. Mondott Márki-Zay olyat is, hogy ő már jóval Orbán Viktor miniszterelnök előtt keresztény volt. Az a gondolata azonban már sokaknak felnyitotta a szemét, amikor a politikus arról nyilatkozott, hogy noha a saját életében a katolikus egyház szabályait tartja irányadónak, semmi kivetnivalót nem lát abban, ha az állam összeadja az azonos nemű párokat.

Azt gondolhattuk sokan, hogy Márki-Zay ezzel a gondolattal elment a falig. De aztán a politikus részt vett a Tranzit fesztiválon, ahol Gulyás Gergely miniszterrel vitázott, és közben elképesztő kijelentésekre ragadtatta magát. Például azt hangoztatta, hogy aberrált, aki beleteszi az alaptörvénybe, hogy az apa férfi, az anya nő.”