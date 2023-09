„Közfinanszírozott médium” – így ömlik a dollár a Partizánba

Annak ellenére, hogy a Partizán a közelmúltban „közfinanszírozású médiumként” hivatkozott magára közösségi oldalán, mindenképp érdemes megemlékezni róla, hogy igen bőséges támogatásokat kapott külföldről. Mint arról a Mandiner is beszámolt, az országgyűlési választás előtt a „German Marshall Fund” meghívásos pályázatán 15 ezer dollár, addig a „The Foundation for Democracy and Pluralism” meghívásos pályázatán 200 ezer euró díjazásban részesültek. Ehhez még hozzácsapódik az amerikai törvényhozás által támogatott National Endowment for Democracy (NED) 98 ezer dolláros (34 millió forint) támogatása, amelyet a csatorna 2022-es választási roadshow-jára adományoztak.