Mint arról a Mandiner.hu beszámolt, a Nemzeti Információs Központ (NIK) nyár elején hozta nyilvánosságra az ellenzék kampányfinanszírozásának vizsgálatáról szóló jelentését. Ebben szerepelt mások mellett, hogy a Karácsony által alapított 99 Mozgalom számlájára 506 millió forint érkezett, javarészt euróban, angol fontban. Az egyesület hivatalos képviselője Perjés Gábor, a Párbeszéd politikusa, akit Bajnai Gordonhoz közel álló személyként ismernek. Az egyébként második kerületi önkormányzati képviselőként is ténykedő politikus fizette be a 99 Mozgalom számlájára az adományt, kilenc részletben. Az ügyben több feljelentés született, amik nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás miatt rendelt el nyomozást. A NAV később pénzmosás elkövetésének gyanújára is kiterjesztette a vizsgálatot. Minap pedig az OTP Bank tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, hamis magánokirat felhasználása miatt.