Egy hős rendőr megrendítő vallomása: Egy ember élete szó szerint a mi kezünkben volt

Balogh Tamás mesélt arról egy videóban, hogy miért olyan különleges érzés számára az, hogy rendőr lehet – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál Facebook-oldala.

A rendőr beszámolt róla, hogy megmentette egy ember életét.

Azt is elárulta, hogy egy 8. emeleti erkélyen keresztül tartották a kezénél fogva egy öngyilkosságra készülő férfit. „Az intézkedés során nem fordult meg a fejünkben, hogy mit is csinálunk éppen, csak rögtönözni kellett. Folyamatosan az járt a fejünkben, szerintem nekem is, és a kollégámnak is, hogy muszáj megmenteni a férfit” – mondta.

A felvételt itt tudják megtekinteni:

Nyitókép: Facebook