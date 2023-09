Csák János: Nem jelenthet elszegényedést a gyermekvállalás!

A korábban már jelzett problémával, tudniillik, hogy változik a társadalom hozzáállása, szintén foglalkozniuk kell. A tunéziai közvéleményre most az jellemző, hogy a fiatal szülők inkább kevesebb gyermeket vállalnak, hogy ugyanannyi pénzből, kevesebb gyermeket, jobb színvonalon láthassanak el, ezért a gyengébb anyagi helyzetben élő családok támogatását helyezték politikájuk középpontjába. A miniszter őszintén beszélt arról, hogy egyre nehezebben lehet kivédeni a gazdasági környezet negatív hatását; úgy látja, nagyrészt ennek tudható be, hogy

folyamatosan nő a válások száma, miközben elöregedik a tunéziai társadalom,

ezért még óriási erőfeszítéseket kell tenniük a jövőben is a családok megerősítése érdekében.

A beszélgetésen Dél-Amerikát Ecuador képviselte: az ország nevében a Gyermekéhezés Nélküli Növekedésért Titkárság államtitkára azt hangsúlyozta, az elmúlt időszakban 3,5 százalékkal csökkent az éhező gyermekek aránya és

azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a teljes bruttó hazai össztermék egy százalékát a gyermekéhezés felszámolására fordítják annak érdekében, hogy rövidtávon megszűnjön ez a probléma.

Ezen felül létrehoztak egy új alapot, amely a várandós édesanyákat támogatja, de az országnak még sok tennivalója van a közigazgatás fejlesztése területén is. Példaként említette, hogy néhány éve még az újszülöttek 16 százaléka nem kapott születési anyakönyvi kivonatot, azaz „nem jelent meg a rendszerben”, így szülei nem kaptak állami támogatásokat, a kicsik pedig kimaradtak például az oltási programokból. Ecuador terve az, hogy a jövőben már a magzati kortól támogatást nyújt a gyermeket vállaló családoknak. Létrehoznak egy új államtitkárságot is, amelynek feladata kifejezetten a gyermekek és családjaik támogatása lesz, eközben pedig vissza akarják szorítani azoknak a családoknak a számát, akik jelenleg csak e coli baktériumokkal szennyezett ivóvízhez jutnak hozzá.

Bár nagyon gazdagok, a demográfiai telet ők is megélik

Hiába dúsgazdag, a demográfia terén Katar is óriási kihívásokkal néz szembe. Az Öböl-menti ország a fogyatékossággal élők támogatására kíván az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet szentelni – nem csak azokra, akik vele született betegségekkel élnek, hanem azokra is, akik baleset következtében kerültek nehéz helyzetbe, ezáltal pedig jelentősen nehezebbé válik családjuk hétköznapi élete is. E témában nagy nemzetközi kutatásokra van szükség, hangoztatják, valamint a következő években összehívnak egy nagy horderejű nemzetközi tanácskozást is. Más gazdag ország is felsorakozik a családpolitika erősítésére törekvő államok mögé: az Egyesült Arab Emírségek is szembesül a család intézményét érő kihívásokkal, ezért olyan szervezeteket épít fel, amelyek a családok életét hivatottak támogatni és amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy merjenek családot alapítani és gyermekeket vállalni, eleik örökségét folytatva. A emírségek szakminisztere szerint döntő jelentőségű, hogy ezen lépések sikeresek lesznek-e.

Bahrein a nők jogainak védelme terén is nagy lépéseket tett az elmúlt években, ami elengedhetetlen volt a társadalmi kohézió erősítése szempontjából. Erről már az ország lakhatási és várostervezési minisztere beszélt, aki hozzáfűzte azt is,

a lakhatási körülmények javítása és az otthonhoz jutás támogatása hazája esetében is olyan hangsúlyos állami feladat, mint Magyarországon,

amit többek között támogatott hitelkonstrukciókkal igyekeznek megoldani. Újra hangsúlyozta: a nők esetében külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lakhatásuk jó minőségben biztosított legyen, mint mondta, Bahrein élen jár a szociális lakhatás biztosítása területén, jelenleg pedig arra törekednek, hogy a felépített rendszer innovatív jellegét erősíteni tudják.