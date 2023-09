Brit lap: Európa konzervatív populistái a migránsokat a csecsemők ellen uszítják

A brit The Economist gazdasági lap részletesen foglalkozik az európai demográfiai helyzettel: azt írják, hogy egyetlen uniós ország sem szül annyi csecsemőt, amennyi elegendő lenne a népesség fenntartásához.

Úgy fogalmaznak, hogy az olyan konzervatív vezetők, mint a magyar Orbán Viktor és az olasz Giorgia Meloni egzisztenciális kérdésnek tekintik ezt, és a hagyományos családok és a helyi etnikai állomány fontosságát hangsúlyozzák.

Megoldásként a szaporodást hirdetik, és a liberális megközelítéseket kritizálják, demográfiai halálkultusznak minősítve azokat”

– írták.

A The Economist szerint a magyar miniszterelnök arra használja a kérdést, hogy erősítse hírnevét Magyarország határain túl is. Megemlítik, Magyarország családbarát politikát vezetett be a termékenységi ráta növelése érdekében, és a konzervatívok ezeknek az intézkedéseknek tulajdonítják a gyermekvállalási miniboomot.

A cikk szerint a liberálisok a családtervezés egyéni választása mellett érvelnek, amelyet az adó- és gyermekgondozási rendszerek némi támogatással támogatnak. Megemlítik, hogy mindkét szélsőség,

„amely kizárólag a szaporodásra vagy a bevándorlásra támaszkodik, figyelmen kívül hagyja a demográfiai kihívások összetettségét és az egyéni választás és mobilitás előnyeit”.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a Mandiner.hu számára.

