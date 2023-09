Borkai felesége exkluzív interjút adott: „Sokkot kaptam, nem tudtam megszólalni”

Először és utoljára vallott a megcsalásról és házasságuk válságáról Borkainé Havassy Myrtill, Borkai Zsolt felesége az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában, írja az atv.hu. Köztudott, hogy Győr egykori polgármesteréről, egykori olimpiai bajnokunkról 2019 őszén kerültek nyilvánosságra egy szexpartin készült felvételek. Ezt követően Borkai Zsolt lemondott polgármesteri tisztségéről.

Borkainé Havassy Myrtill elmondta: miután férje szexbotránya felkavarta az országot és arról mindenki elmondta a véleményét, hadd mondja el ő is. Úgy érzi, túl van ezen és számára is egy megkönnyebbülés lesz, hogy amik az évek alatt felgyülemlettek benne, a lelkét bántották, azt most szavakba foglalhatja. Sváby András kérdésére, hogy biztosak lehetünk-e abban, hogy nem a férje kérte, hogy beszéljen, azt mondta:

ezer százalék, hogy nem a férje kérte meg.

„Azt megélni nem volt egyszerű. Azon a napon, amikor összerendelte a családot a férjem, a gyerekeket, engem, hogy most akárhol is vagytok, gyertek haza, mert valamit el kell, hogy mondjak nektek, az a pillanat örökre megmarad és nem jó emlékként az életemben. Úgy éreztem, hogy sokkot kaptam, nem tudtam megszólalni” – emlékszik Borkainé. Hozzátette, hogy Borkai őszinte volt.

„A szememet kereste végig, amíg erről mesélt, és láttam a szemében azt, hogy bocsáss meg nekem kérlek, ne hagyj itt”

– fogalmazott. Hozzátette: ha a nevét kérdezik meg, azt se tudta volna elmondani, olyan sokkot kapott. Azt érezte, „itt van egy test és belül üres, se szív, se lélek, semmi nem volt bennem”.

Elmondta: 30 év után a házasságuk elfáradt 2019 őszére, egymás mellett voltak, de nem egymásért. „Az, hogy megtörtént, a mai eszemmel azt mondom, hogy köszönöm szépen” – mondta Borkainé, aki szerint,

lehet, hogy ha ez nem történik meg velük, már nincsenek együtt.

A megcsalás rádöbbentette arra, hogy

„bármennyire is gyűlöli, utálja a férjét, valahol mélyén akkor is szereti”.

Szerinte nem tudták volna ezeket az éveket egymás nélkül kibírni. Hangsúlyozta: „Nem gondoltam egy pillanatig sem arra, hogy el szeretnék válni, inkább a megoldást kerestem. Egy házasságot megtartani sokkal nehezebb, mint egy dolog után azt mondani, hogy vége és nincs tovább”. „Egy nőt a nőiességében megalázni, ez a férfiak részéről a legcsúnyább dolog" – jelentette ki.

Mint kiderült, Borkai felesége a mai napig nem nézte meg a videókat. Hozzátette: soha, egyetlen egyszer sem kiabáltak egymással. „Az az igazság, hogy a férjem egy borzasztóan befolyásolható ember” – mondta. Nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy mentegetni próbálja-e a férjét, akit elmondása szerint továbbra is nagyon szeret. Azt is elárulta, hogy

az adriai szexpartiról kikerült első fotó után azt az inget, amiben a férje a hajón volt, széttépte és kidobta.

Úgy érzi, férje félrelépését meg tudta bocsátani. Szerinte a férjének már nincsenek olyan titkai, amik a jövőben kiderülhetnek: a hír, hogy Borkai Zsoltnak van egy házasságon kívüli gyereke, nem igaz.

Mint tudjuk, Borkai Zsolt 2024-ben újra elindul Győr polgármestere címért. Ezzel kapcsolatban azt mondta: az elmúlt 4 évben azt látta a férjén, hogy nincsenek céljai és csak létezik, most viszont örül annak, hogy újra vannak céljai, dolgozhat és azt csinálhatja, amit szeretne.

