Végtelenül szomorú azt hallani ezekben a videókban, ahogy a Forma-1-es kommentátorokat megszégyenítő lelkesedéssel üvölti valaki, hogy

gyerünk, srácok, dobjatok még öt rózsát, és akkor lesz holnap is live, nyomjátok, legyen meg az ötszáz”.

Egyfelől mércévé válik majd, hogy ki mennyire tudja megfejni a követőit, másrészt előfordulhat, hogy valaki a válság közepén a fizetésének egy részét arra szórja el, hogy az ilyeneknek ad TikTok-ajándékot. És akkor arról az esetről még nem is beszéltünk, amikor valaki a szülei pénzét szórja.

Valamit kéne vele csinálni

Az elmúlt hónapokban rendszeressé váltak a viták azt illetően, hogy mit is kéne kezdeni a TikTokkal mint jelenséggel; hadrendbe állt a két szembenálló oldal, az egyik szerint a komoly kockázatok miatt be kéne tiltani, a másik szerint a szólásszabadság fontosabb, és ezért engedni kéne, még ha...

Bár nekem is fájna, be kell látom, nem baj, ha a kínaiak szuperappja esetleg a kukába kerül.

Az Egyesült Államok már több fronton is támadást indított az oldal ellen, mondván, olyan érzékeny személyes információkat is gyűjt a felhasználókról, ami már veszélyes. Bár, vegyük észre, az ilyen támadások mögött leginkább gazdasági okok vannak, nem pusztán a jóindulat, az mindenesetre valóban igaz, hogy a TikTok mindent is tud rólunk, a sok görgetésből és az adott videón eltöltött időből pontosan megismeri a nézőt. Ezért is ilyen bestiálisan profi az algoritmusa.

Nem meglepő módon Amerikában történt az első komoly lépés: Montana államban jövő évtől betiltják a TikTokot, ráadásul teljes egészében.

Sőt, most augusztusban Szomáliában is karanténba tették a platformot. Utóbbi nyilván kevésbé fáj a kínaiaknak, mivel Afrika legszegényebb országában értelemszerűen keveseknek adatik meg, hogy efféle oldalakat használjanak.

