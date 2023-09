„A forradalom felfalja mestereit. Ez jutott eszembe arról, hogy Kőszeg Ferenc szerint Gulyás Márton »inkorrekt« volt vele szemben, amikor »terhelően«, karaktergyilkossághoz megfelelően vágta össze a vele készített interjút. »Kőszeg Ferenc kérte Gulyás Mártont, hogy az eredetileg 10 perces pedofíliáról szóló részt kicsit rövidítsék le, erre a Partizán vezetője meghosszabbította azt. Emiatt a Magyar Helsinki Bizottság alapítója haragszik is a műsorvezetőre, mert szerinte nem ez volt a legfontosabb téma a jelenlegi helyzetben.«

»Állítása szerint egy baráti levélben kérte Gulyás Mártontól, hogy rövidítse le azt a tíz percet, vagy vegye ki azt a részt a beszélgetésből. De, mint mondta, ahelyett, hogy ezt a Partizán szerkesztősége megtette volna, inkább kibővítette azt a részt, így a másfél órából legalább húsz perc ezzel a témával foglalkozott. Azt is jelezte, hogy 2006-ban már nyugdíjba vonult, amikor a Magyar Helsinki Bizottság alapítói címéről is lemondott. Így elmondása szerint a szervezet elhatárolódása tőle inkább csak egy »csacska félelem« »a jobboldali támadásoktól.«

»Csacska félelem« – volt egy olyan időszak, amikor a Gulyás Mártonhoz hasonlóan ismert riporterek – mondjuk Juszt László, Havas Henrik, de lehet a sort végtelenül folytatni – még együtt vadásztak Kőszeg Ferencékkel, azaz együtt vadászták le a közös – általában valamiért jobboldali vagy annak tartott célpontokat. Régen volt. A trófeáknak szánt áldozatok jelentős része már halott. Sokukat a szívük vitte el.

Az idők változnak. A forradalom felfalja gyermekeit, azaz a forradalom felfalja mestereit.

Kőszeg Ferencet amúgy publicistaként nagyra tartom, politikusként nyilván nem sokra, de ez nem személyes dolog, csak amiatt, mert az ő neve is egyet jelentett az SZDSZ-szel. Most azért kicsit sajnálom, bár nyilván ő is ismeri a mozgalmat annyira, hogy tudja, a kommunizmushoz hasonlóan a neoliberalizmus is egy olyan esme [szörnyeteg], amely felzabálja a sajátjait, tulajdonképpen saját magát is.

Nekünk csak ki kell várnunk. Illetve: meg, túl kell élnünk.”