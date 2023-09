„Elképesztően aljas és hazug propaganda-hadjáratot indított az Orbán-rendszer médiája azok ellen az erdélyi újságírók ellen, akik írni mertek a Böjte Csaba által alapított gyermekotthonokban történt visszaélésekről. Nemi erőszakról, verésről, szidásról, éheztetésről, szájba vizelésről – hogy pontosan értsük, miről is van szó. Mert a NER médiájának a mocskolódásából épp csak az nem derül ki, mi a történet lényege. A támadások semmit sem változtattak azon, hogy rendszerszintű gondok vannak a Böjte-otthonokban.

A magyarországi kormánymédia az Origótól a Pesti Srácokon át a Magyar Nemzetig és a Hír Tévéig testületileg ráállt két erdélyi újságíró, Szabó Tünde és Kulcsár Árpád lejáratására.

A Hír Tévén egyenesen bűnözőnek és betegnek nevezik Kulcsárt, majd elhangzik, hogy »távol kell tartanunk magunkat ezektől a szörnyetegektől«.

Bármennyire is undorítók és gyomorforgatók ezek a cikkek, tévéadások, igyekeztem végigolvasni minden megjelent szöveget és megnézni a szóban forgó tévés anyagokat is, és elképedve láttam, anélkül uszítanak a két kolléga ellen, hogy egyáltalán szót ejtenének, miről is írtak ők tulajdonképpen. Látszik, egy összehangolt stratégia mentén dolgoznak: minden médiumban azt sulykolják, »megtámadták Böjte Csabát« és »lejárató kampány indult a gyermekmentő szerzetes ellen«.

Ha valaki nem emlékezne, felidézem: két nagyobb ügyet göngyölített fel az erdélyi sajtó ( illetve az Azonnali és a Mérce), pontosabban azok az újságok, amik nem kerültek a Fidesz kezébe. Az első bemutatott ügy arról a tíz éven át tartó, folyamatosan elkövetett visszaélés-sorozatról szólt, melyet két Hargita megyei otthonban követett el egy nevelő.

Szóval, mi dőlt itt össze mégis? Egy jogerős bírósági ítéletről szóló beszámoló a »Soros-pénzekből dolgozó« újságírók »Böjte elleni támadásaként« fogható fel?

A Böjte Csaba nevű politikai termék ugyanis a Fidesz egyik fontos kommunikációs fegyvere. Az Orbán-rendszer fektetett is pénzt bőven a Böjte-projektbe, de ki is maxolta a felépített potenciált: Böjte Csaba készségesen tolta az elvárt politikai propagandát, ahol és ahogy kérte a Fidesz. És az RMDSZ is részt vett ebben, hogy a legnagyobb erdélyi magyar pártot ki ne hagyjuk ebből a történetből. A népszerű szerzetes lett a NER szentje, a rendszer egyik arca.

Hogy mennyire gátlástalanul használták a Böjte-brandet, arra példaként elég felidéznünk, hogy mielőtt a köztársasági elnök kegyelemben részesítette volna a terrorizmusért elítélt Budaházy Györgyöt, Böjte gyereket imádkoztatott »Budaházy bácsi« szabadon engedéséért. A bűnelkövetőért imádkozó gyerekekről készült felvételt pedig közzétették, így készítve elő a terepet a komoly politikai súllyal rendelkező döntés bejelentéséhez.”

