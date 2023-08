Van már DJ lelkipásztor is, lehet trendi módon közvetíteni a kereszténységet – Bese Gergő a Tranziton

Hogyan veszi fel az egyház a kapcsolatot a fiatalokkal a közösségi médiában? Lehet-e gyülekezetet építeni a TikTokon? Többek között erre kereste a választ Bese Gergő atya és Lázár Zsolt evangélikus esperes, lelkész szombat délután a Kommentár sátorban.

A házigazda Nádor Koppány Zsombor, a Szent István Intézet kutatója a beszélgetés elején felidézte, hogy a koronavírus-járvány az egyházak életét is alaposan megreformálta. Azóta pedig azt tapasztalni, hogy a posztmodern társadalmak egy része tagadja a vallási dogmákat, de létezik egy olyan olyan réteg is, amely ki van éhezve a spiritualitásra, keresi az istenit”.

Vendégei felé fordulva elmondta, mind Bese Gergő, mind Lázár Zsolt nagy TikTok-úttörőnek számít idehaza egyházi berkeken belül.

Lázár ráerősített arra a kijelentésre, miszerint 2020 az egyházak számára is egy különleges év volt. Felidézte, pont március 13-án indult volna el angliai ösztöndíjútjára, pont, amikor bezárt a világ. „De bezártak templomok is, amely hihetetlen lelki teher volt.

Addig hívogattuk a híveket, a járvány kitörése után pedig az lett a szlogen, hogy maradj otthon”.

Az evangélikus lelkész ekkor fedezte fel magának a TikTok közösségi oldalt, és ahogy fogalmazott, ekkor „krisztianizálta a trendvideókat”, igyekezett keresztény tartalommal megtölteni azokat. Azóta 25 ezer követőre tett szert. Oldalán olyan videókat is megoszt, melyeken az őt ért impulzusokra reagál, de posztolt a Covid-tesztelésekről vagy az ukrajnai segélyszállítmányok eljuttatásáról is.

Bese Gergő a tiktokos kezdetekről elmondta, „megszállott pedagógusként” a gyerekek között ismerte fel, hogy haladni kell a korral. A tanítványai noszogatták, hogy regisztráljon a köreikben népszerű oldalra. Eleinte misékről jelentkezett, azután kezdett el kreatívabb tartalmakat gyártani, hogy a fiatalok közölték vele, „unalmas, amit csinál”.

„A fiatalokat ott kell megkeresni, ahol vannak.

Üzenetet küldeni 50 másodpercben is lehet, és hatékonyabb az online térben lenni, mintha egész nap húznám a harangot, kiraknám a hirdetéseket offline a hirdetőre vagy a Facebookra” – húzta alá Bese atya.

Hozzátette, az induláskor épp Lázár Zsolt írt rá, hogy „üdv, hajrá!”

„Fél percben is át lehet adni az üzenetet”

Nádor Koppány Zsombor ezután azt a kérdést tette, hogy miként lehet megtalálni az aranyközéputat, és minőségi tartalmat gyártnai ebben a leegyszerűsítö közegben. Az evangélikus lelkész erre azt felelte, hogy a TikTok számára egy „önreflekció”. „S bár egy igehirdetés általában 20 perc, ha nem tudom elmondani fél percben, hogy miről beszéltem, akkor nem volt értelme. Ez is bizonyítja, hogy mély tartalmakat is lehet átadni fél percben” – szögezte le Lázár Zsolt.

Bese Gergő szerint „attól, hogy valaki beböfög valamit, és az 20 ezer elérőt hoz, nem biztos, hogy nekem is be kell böfögni valamit. Rendkívül fontos, hogy képezzük magunkat és minőségi munkákat készítsünk: közvetítsük a kis igemorzsákat, a mosolykeltő gondolatokat”.

A katolikus atya szerint nagy lehetőség a TikTok, segíthet akár abban is, hogy az emberek véleménye megváltozzon az egyházakról és a papságról. Erre jó példa az a portugál lelkész, aki egyben DJ is. Ő volt az, aki a lisszaboni ifjúsági találkozón egy másfél órás blokkal ébresztette az összegyűlt katolikus fiatalokat. „Nem ritkán egy-egy mixébe még Ferenc pápa egy-egy beszédét is beleszövi. Ez is mutatja, tudjuk úgy közvetíteni a kereszténységet, hogy az nem ciki, hanem tud trendi is lenni. Ez tehát a feladat, a misszió.

Csak rajtunk és rajtatok múlik, hogy az üzeneteink hova jutnak el, miként segítenek felemelni kicsit azoknak a lelkét, akiknek szüksége van rá”

– emelte ki Bese Gergő.

Az említett papi mixet alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Tranzit