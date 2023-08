Tíz dolog, amit biztosan nem tudott a budapesti atlétikai világbajnokságról

Tíz nap, és kezdetét veszi a budapesti atlétikai világbajnokság. Ez alkalomból a szervezők tíz érdekességet osztottak meg a vb-ről. Mint írták, ahogy fogynak a napok, úgy nő az eladott belépők száma. Kiderült:

már több mint 300 ezer jegy talált gazdára a világ idei legnagyobb sporteseményére.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója azt is elárulta, hogy Magyarország történetének legnagyobb sporteseményére több mint kétezer versenyző érkezik, soha annyi atléta nem volt még az atlétikai vb-k 40 éves történetében egy világbajnokságon, mint amennyien a magyar fővárosban lesznek.



Hozzátette, a rangos megméretettésen 63 magyar induló is rajtvonalhoz áll. Ez is rekord, és ennek köszönhetően minden nap tudunk majd magyar versenyzőknek szurkolni. Így lesz ez már az első napon is!



A vb-nek a városban több mint ötven helyszíne van – reptér, szállodák, edzőpályák –, melyeken több mint 10 ezer ember dolgozik majd azért, hogy minden tökéletesen működjön, köztük 2500 önkéntes is segíti majd a munkát – hangsúlyozta a vezérigazgató.



Hozzátette azt is, hogy több mint háromezer akkreditált újságíró és tévés érkezik majd a világbajnokságra, az ő munkájuknak köszönhetően

1 milliárd tévénézőhöz jutnak majd el a vb hírei és Magyarország képei.

De mindezek mellett számtalan meglepetéssel készülnek a szervezők, ilyen például, hogy az első napon egyedi ajándékot kap minden néző a megnyitóünnepség előtt.