„Három éve már volt egy kísérlet a szlovákiai magyar pártok összefogására, ám ez nem sikerült, nem is került be egyetlen magyar érdekeltségű párt sem a törvényhozásba. Magyar képviselők persze most is vannak a parlamentben, s ők többé-kevésbé felvállalták a magyar kisebbség érdekeit is. Ilyen volt az OL'aNO párt listáján a parlamentbe jutott Grendel Gábor, a nagyszerű felvidéki író, Grendel Lajos fia, aki egészen a parlamenti alelnökségig vitte. A leghangosabb magyar képviselő pedig a szintén az OL'aNO listáján bejutott Gyimesi György volt, akit azonban számos populista megnyilvánulása miatt a szlovákiai magyar pártok egyöntetűen bíráltak.

Gyimesi viszont tavasszal átállt: az MKP platformja úgy látta jónak, ha felveszik őt a Szövetség listájára. Hogy miként kalkuláltak, hány szavazót nyerhet ezzel a Szövetség, azt nem tudni, mindenesetre 2020-ban Gyimesi kevesebb mint háromezer szavazattal lett képviselő (a szlovák választáson a listán be kell jelölni azokat a személyeket, akiket a választó be szeretne juttatni a parlamentbe). Az ő érkezésével viszont a Szövetség addig is törékeny egysége megszűnt, az egykori Most-Híd párti platform – néhány tagját kivéve – kivált a szervezetből. Így névleg ugyan maradt egy ilyen platform a Szövetségben, de a Most-Híd vezetése a tagok zömével távozott, s Mikulás Dzurinda egykori miniszterelnök Kékek nevű pártjával fogott össze, ám még így is esélytelenek a választáson.

Egység híján bármelyik magyar formáció hiába reménykedik a parlamentbe jutásban.

Orbán Viktor szerint »mégiscsak egy képtelen helyzet, ami van ott, nem? Nem mondhatjuk, hogy valaki más tehet róla. Ott van félmillió magyar, nem? Szlovákia egy öt-öt és fél milliós ország. Ez egy jelentős súly«.”

Nyitóképen a pozsonyi parlament épülete. Fotó: Wikipedia