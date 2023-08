„Javában zajlik az atlétikai világbajnokság, a világ harmadik legnagyobb sporteseményét Magyarország mindenki megelégedésére, nagy sikerrel bonyolítja le. Azért írom, hogy Magyarország, mert hivatalosan ugyan a nemzet fővárosa ad helyet a világbajnokságnak, de az ellenzéki vezetésű Budapest az elmúlt években inkább azzal került be a hírekbe, hogy meg akarja akadályozni a vébé magyar megrendezését.

Emlékezzünk csak arra, hogy Szabó Tímea két éve Facebook-oldalán így hergelt a vébé ellen: »Nem lesz atlétikai stadion! Orbán nem vonta vissza a Fudan-törvényt, ezért ma Karácsony Gergely kezdeményezte a stadion építésének a leállítását.« Karácsony pitiáner aktuálpolitikai megfontolásból fúrta volna meg a rendezvényt, és akkor azt is bejelentette, hogy azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, Budapest vonja vissza a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges hozzájárulását. Természetesen Karácsonyék akkor sem tudtak volna semmit tenni. Néhány hete az a bejelentés is csak politikai blöff volt a részéről, hogy tüntetést szervez a rendezvény megnyitóünnepségének kezdetére. Képzeljük csak el, hogy jókedvű magyar és külföldi szurkolók tízezrei érkeznek a csodálatos Nemzeti Atlétikai Központba, amely előtt néhány testnevelésből felmentett baloldali aktivista próbálja útjukat állni a vébé elleni agitálással. Nem lett volna abszurd?

Karácsony tehát egy ilyen világrendezvényt is csupán a szánalmas, kormányellenes politikai bozótharc részeként képes értelmezni. A zsarolás nem vált be. Olyannyira nem, hogy tüntetés helyett a megnyitón már ott mosolygott ő is az atlétikai stadionban. Erre szokták mondani, hogy elég vastag bőr van a képén…

Szerencsére a magyar baloldal még nagyon sokáig nem lesz a hatalom közelében. Mi pedig örüljünk a magyar sportsikereknek és világszínvonalú sportlétesítményeinknek. Az infrastruktúra és a profizmus is megvan, merjünk újra nagyot álmodni: Budapestre az olimpiát!”

Nyitókép: MTI/Derencsényi István