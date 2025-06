„»Az üggyel kapcsolatban küldtünk kérdést a HUNOR magyar űrprogramon keresztül Kapu Tibornak, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ« – írják a zsenik.

Javaslom egyébként, hogy legközelebb egy fontos sportesemény alkalmával írjátok meg, hogy a válogatott meccs előtt az egész stadion Pétert idézte, mert ő is énekelte már a Himnuszt.

De ebből az egész történetből egyébként az is kiderül (amúgy tudtuk már), hogy valójában a telexesek nemcsak szervilisek, hanem ostobák és rendkívül gyávák is. Nem mertek ugyanis úgy igazán beleállni a témába, és kimondani, hogy szerintük ez igaz, cserébe kenték a témát, ahova lehetett, közben viszont az általuk körülrajongott Tisza Párt is megalázta őket a szerkesztőségnek elküldött válaszlevélben, amelyben azt írták:

»Köszönjük ezt a rendkívül fontos közérdekű kérdést! Nem tulajdonítjuk Magyar Péternek az idézetet. Köszönjük, hogy erre a rendkívül fontos technikai tévedésre felhívta a Telex a TISZA figyelmét.«

A Telex nem értette ebben az iróniát és az alázást, nyilván azt érezték egy pillanatra, hogy most fontosak.

Pedig csak hülyék.”

Nyitókép: Kapu Tibor Facebook-oldala

***