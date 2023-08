Mediterrán stílus, hatalmas kert és pompa potom 133 millió forintért – bemutatjuk, ettől a villától szabadulna a liberális házaspár

A riport nagy része ugyanakkor egy ingatlanhirdetésnek is beillene, szépen és alaposan bemutatják a pécsi villát, ahol laknak, hangsúlyozva, hogy a mesés otthonukat nem tudják eladni, így hiába próbálják maguk mögött hagyni a honi diktatúrát.

Nagy pénz, nagy foci

Rövid kutakodással meg is lehet találni a Székely-Gönczi páros haciendáját az egyik legnépszerűbb ingatlanhirdetési oldalon. A Telexnek adott interjújukban nem állítottak valótlant, ugyanis a hirdetés(ek) szerint is

egy nyolcezer négyzetméteres területről van szó, rajta egy 134 négyzetméteres házzal, amit 130 millió forintért hirdetnek.

A videóból kiderült, hogy több mint egy éve hirdetik a Pécs melletti otthonukat, vele a több ezer példányos könyvtárukat és a házat körbevevő arborétumot, egyelőre senki nem csapott le a telekre.

Pedig nem akármilyen vételről lenne szó. A hirdetés szövegéből kiderült, hogy a pécsi belvárostól tíz percre lévő „mesés birtok” gazdái úgy alakították ki a házat és a kertet is, hogy minden szegletéből élvezni tudják a természet szépségeit. Ha ez nem lenne elég, van egy nagy tó is a telken belül, tele díszhalakkal és tavi növényekkel, továbbá egy rózsalugas, egy nagy konyhakert, valamint egy fedett és nyitott terasz is.

A kert legmagasabb pontján egy kilátó is található, ahonnan Pécs teljes panorámája elénk tárul, a rózsalugasból a reggeli kávé mellett ráláthatunk a TV-toronyra”

– írták.

Az arborétum különlegességét adja még továbbá, hogy egy kis tó is található rajta, az épület pedig szigetelve van, valamint hűtő-fűtő klíma is található, ami garantálja a kellemes pihenést az épületben, emellett vízlágyító rendszer is szolgálja az ott lakók kényelmét.

Fotó: Ingatlan.com



Nem tudni, ki működteti az arborétumot

Az teljesen nyilvánvaló, hogy a Magyarországról mindenáron távozni kívánó házaspár lakik az épületben, így az övék is a Szérűskerti Arborétum, azonban a honlapról nem derül ki, hogy pontosan milyen konstrukcióban üzemelteti azt a pár.

A weboldal tanúsága szerint a teljes jogi név a Szérűskerti Arborétum, postai címük pedig a 7631 Pécs, Szérűskerti út 13., ám az Opten cégnyilvántartón nem találni információt arról, mely vállalat vagy társaság végez tevékenységet a telken. Merthogy tevékenység az alighanem van, hiszen azt írják, mindenkit örömmel fogadnak a vezetett sétáikon, ahol kertfenntartás témában mindenki hasznos tanácsokat kaphat.

Fotó: Ingatlan.com

A kerttúra hossza a te igényedhez igazodik, de a végén mindenképp megkóstolhatod a kert terméseiből készült finomságokat, a tóparton ülve pedig csodálhatod a mecseki panorámát. Megígérjük, hogy élményekkel telve, feltöltődve távozol majd tőlünk. Szeretettel várunk minden évszakban!”

– csábították a vendégeket.

A Google-értékelések alapján a vendégek elégedettek a Magyarországról menekülni kívánó párral, volt, aki azt írta, hogy az arborétum a gondos kerttulajdonosok keze nyomán folyamatosan épül, szépül és zenei programok, valamint irodalmi estek várják a vendégeket.