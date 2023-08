„Már nem csak azért szavaznak ránk, hogy egyébként mindenki b@ssza meg” – mondta a kutyapárti fontos ember a Mandinernek

Elképesztő sikerrel – mi mással?! – zárult Bodajkon a Kutyapárt passzivistatalálkozója, kétszázötvennél valamivel több regisztrált ember vett rajta részt, plusz azok gyerekei, a fellépők, rajtuk kívül több kecske is megjelent, de a hírek szerint egyikük sem volt Mekk Elek, így nagyon „remekk” volt a hangulat. Egy dolog árnyékolta csak be a képet, hogy Cher idén sem jött el, az utolsó pillanatban mondta le a fellépését. De kaptak tőle messengeren támogató, lelkesítő hangüzeneteket, és ezeket lejátszották a koncertek időpontjában – közölte a Mandinerrel Nagy Dávid.

Mindkét hazai konglomerátummal szemben kritikus kampányt fognak folytatni

Amikor megemlítettük neki, hogy tudomásunk szerint a nagyhírű énekesnőt már régen lecserélték a legalább akkora ismertségnek örvendő (sőt!) Sandokanra, alias Kabir Bedire, a pártigazgatóféle nem jött zavarba, kijelentette, ezt a hírt a tagság egyik része terjeszti csupán, a másik – ebbe a csoportba tartozik ő is – továbbra is kitart Cher mellett. „ – A bázisdemokrácia minket is utolért” – próbálta a helyzetet menteni Nagy Dávid.

A bodajki happening egyébként egyszerre volt folytatása a már korábban megkezdett az önkormányzati és európai parlamenti választásra történő felkészülésnek, másfelől buli. A pártigazgatóféle kijelentette, mindenképp szeretnének Brüsszelbe képviselőt kijuttatni, de ők – szemben a Fidesszel – nem akarnak harcolni a belga fővárossal, mert ez a mese már kezd unalmassá válni. De az ellenzék álláspontjával sem szeretnének azonosulni, ők ugyanis nem Brüsszelből akarják Orbán Viktort megbuktatni, ugyanakkor azt sem kívánják mondani, hogy

a pedagógusok béremelésétől tegyék függővé az uniós források kiutalását.

Alapvetően EU-párti és mindkét hazai konglomerátummal szemben kritikus kampányt fognak folytatni. Azt nem árulta el Nagy Dávid, hogy ki lesz a listavezetőjük – aki jó eséllyel meg is szerzi majd jövő júniusban a komoly fizetéssel, presztízzsel, sok ingyen repülőjeggyel járó mandátumot –, de nem azért, mert titkolózik, hanem még nyitott kérdés; feltéve, ha hihetünk neki. Állítása szerint ugyanis minden második ígéretüket betartják.

Újpesten Nagy Dávid a Kutyapárt polgármesterjelöltje

„ – Cher meggyőzhette volna a tagságot, hogy őt jelöljük, de elszúrta azzal, hogy nem jött el a passzivisták közé, így tanakodunk tovább, s lehet, hogy a 4-5 ezer fős fizetett európai uniós szakértői csapatunkat fogjuk egy az egyben kiküldeni” – fogalmazott a kutyapárti fontos ember.

Arról sem döntöttek még pontosan, hogy az önkormányzati választáson melyik településeken indulnak el. Az azonban mindenképp fontos szempont a számukra, hogy ott szálljanak ringbe, ahol leginkább esélyük van arra, hogy a listavezetőjük bejusson a képviselő-testületbe, ez pedig a fővárosi kerületekre és a nagyobb városokra igaz, egyébként arra számítanak, hogy legalább 40-50 kutyapárti városatya fog jövőre dolgozni. Emellett azt is figyelembe veszik, hogy melyek azok a városok, ahol az emberek csak két szekértábor – a Fidesz és az ellenzék – közül tudnának választani, így számukra alternatívát tudnak nyújtani. Nagy Dávid példaként Újpestet említette meg, talán nem véletlenül, a 4. kerületben ugyanis ő a Kutyapárt polgármesterjelöltje.

„A győzelmünk esetére sokkal élhetőbb, békésebb Újpestet ígérünk az ott élőknek...”

– kezdett bele a pártigazgatóféle a kampánybeszédébe, de sokáig nem hagytuk, hogy folytassa, inkább próbáltuk abba az irányba terelni a beszélgetést, hogy meséljen az egyéb, a politikamentes bodajki programjaikról. Erre azt mondta, ők másképp értelmezik a politikát, mint a többi párt, amelyek alapvetően a közhatalom megszerzését tekintik annak. A kutyapártiak viszont minden olyan tevékenységet politikának tartanak, amelyet a közért, a köz érdekében folytatnak, így az egész tábort nyugodtan lehet politikai jellegűnek tekinteni.

Szerinte a magyar válogatott, meg úgy általában a sport egésze a nemzethez tartozik

Volt például egy túracsoportjuk, amelyek a környéken – ha kellett, ha nem – felújított minden elpusztult, tönkrement tárgyat, mások kecskét fejtek, a tejből sajtot készítettek, tehát az összes programnak volt valamilyen hozzáadott értéke, leszámítva a röplabdát és a labdarúgást. Bár ha jól belegondol, ez utóbbinak is volt politikai töltete, hiszen feminista fociként hirdették meg, így igyekeztek a „kurvaanyádat” és az egyéb antifeminista, antikulturális megjegyzéseket kerülni. De a foci a kormánypárt egyik kultikus tevékenysége – firtattuk tovább –, ezzel hitet tettek a Fidesz mellett?

„ – Én ezzel alapvetően nem értek egyet, a foci, a magyar válogatott, meg úgy általában a sport egésze a nemzethez tartozik, amikor ezek a témák szóba kerülnek, akkor nem kellene mindig automatikusan a kormányra asszociálni. Meggyőződésem, hogy amikor kimennek a pályára, akkor nem Orbán Viktorért, hanem a magyar zászlóért küzdenek, amit pedig mi is nagyon szeretünk” – értelmezte a kutyapártiak sporthoz fűződő viszonyát.

A kecskefejéssel pedig az az agrárium iránti elkötelezettségüket bizonyították?

– faggatóztunk tovább. Abszolút – válaszolt a pártigazgatóféle –, az elmúlt időben több alkalommal is előkerült a mezőgazdaság, erről a területről ugyanis mind az ellenzék, mind a kormánypártok megfeledkeztek. Ezért két gazdával csináltak népfősulit, a meghívottak arról beszéltek, hogy az agráriumot miért a nihil jellemzi, miért van, hogy ezekben az ágazatokban is megelőznek bennünket a térség államai, holott mi jobb adottságokkal rendelkezünk, miért van arra szükség, hogy túl sok közvetítőn keresztül jussanak el a termékek a termelőktől a fogyasztókig, nem lehetne-e lerövidíteni ezt a láncot, miért nem lázadnak a gazdák, amiért nincs pénzük fejlesztésekre, jó-e, hasznos-e az, hogy az emberek a jövedelmük sokkal kisebb részét költik ezekre az élelmiszer-ipari termékekre, mint a korábbi évtizedekben.

Szívnak a háborúsorbáni drágulás miatt

A horrorisztikus élelmiszerárak mellett ezt a megjegyzését viccnek szánta? – tettük fel a kérdést. „– Valóban nagy a drágaság, de paradox módon itt arról van szó, hogy hatalmasat változott a világ, és most már az emberek a megszerzett jövedelmük egyre kisebb hányadát költik ételre, italra, többet fordítanak más fogyasztási eszközökre, kocsira, benzinre, tévére, szolgáltatásokra, fodrászra, Netflixre stb. Ez pont a hozzánk hasonló háromgyerekes családokra nem igaz teljesen, a bevételek jelentős hányada kajára megy el – szívunk is most eleget a háborúsorbáni drágulás miatt” – magyarázta a pártigazgatóféle, de megnyugtattuk, értettük, mit akart mondani, csak mi is viccelni szerettünk volna egyet. Így – oldotta meg a gordiuszi csomót Nagy Dávid – igazából attól függ, honnan nézzük,

vagy a tábor volt átitatva politikával, vagy a politika volt átitatva táboros hangulattal.

Miután így alaposan kiveséztük a tábor témáját, rátértünk arra a kérdésre, hogyan fogadták az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének legújabb pártpreferenciával kapcsolatos eredményeit, miszerint a 16-29 éves korosztályban a második helyen állnak.

A kommunikációs vezetőjük, Terdik Roland azon lepődött meg, hogy nem az elsők, ezért sok még a teendőjük, fogalmazott, ön is így vélekedik? – kérdeztük. „– Én kissé óvatosabb vagyok – válaszolta Nagy Dávid –, és nem is nagyon szeretem a közvélemény-kutatásokat, mert alapvetően a pillanatnyi szimpátiát mutatják, nem nagyon lehet következtetni a valós támogatottságra, másrészt arra valók ezek az adatok, hogy a nagyobb pártok zsarolják a kisebbeket, hogy hol, ki induljon el.”

A 820-as szám rejtélye

Ugyanakkor azt is elismerte, jó érzés ilyen visszajelzéseket kapni. Azt látják a pártban, hogy korábban főleg kiábrándult protesztszavazóik voltak, és bele kell telnie egy kis időnek, hogy ezek az emberek rájöjjenek arra, hogy nem csak azért érdemes a Kutyapártot támogatni, mert egyik oldalon sem találnak értelmes, elfogadható politikai erőt, hanem, mert a munkájuk, tevékenységük alapján ők számítanak a legjobb választásnak. „– Amennyire én ezt átlátom, már nemcsak menekülőútnak számítunk, hanem egy, az országra igenis hatással levő társaságnak.

Már nem csak azért szavaznak ránk, hogy egyébként mindenki b@ssza meg”

– adott sajátos helyzetértékelést.

Végezetül megpróbáltuk megtudni, mit jelent a 820-as szám, amelyet a Facebook-oldalukon már napok óta megjelenítenek a lehető legkülönfélébb módon és formában. „– Ezt én sem tudom, kinn van, hogy 820 az oldalunkon?!” – kérdezett vissza megrökönyödve a pártigazgatóféle, és éreztünk a hangjában némi értetlenséget, megdöbbenést, hogy fontos ember létére ő sem tudott erről.

De higgyük el – mondta –, hogy fogalma sincs, de majd biztos neki is el fogja valaki magyarázni a megoldást. Persze ne felejtsük el, hogy továbbra is minden második ígéretüket tartják be. „– Valószínű, hogy valami történik, még nálam is valamilyen nagyobb dolog lehet készülőben” – zárta rövidre az ügyet Nagy Dávid.

***

Közben a kutyák elárulták, mi is az a 820, hát persze: 8. hó, 20-a. A Facebook-oldalukon azt írták, „Elégedetlenek vagyunk Magyarország jelenlegi állapotával, ezért úgy döntöttünk, hogy új államot alapítunk augusztus 20-án a Városháza Parkban”.

Nyitókép: Riport készül a passzivistatáborban/Képernyőfotó/Facebook